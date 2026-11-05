Още отсега Пловдив се подготвя за предстоящите след повече от месец и половина Коледни и Новогодишни празници. Вече стартира изграждането на коледното градче край Централна поща. Сглобени са голяма част от дървените къщички, които миналата зима отвориха толкова много въпроси с поредицата на Под тепето, посветена на базара „Коледа в Пловдив“ и съпътстващите го събития.

Припомняме, че с казусът се занимаха дори народни представители и представители в Министерството на културата, след като стана ясно, че общината не е сключила договор с инициаторите на „Коледа в Пловдив“ и беше неясно на какво правно основание частна фирма стопанисва общински терен и извлича финансова изгода от него. След като установихме пред декември, че общината не е получила и стотинка от чисто търговското събитие край Централна поща се случи така, че няколко месеца по-късно организаторите му все пак заплатиха 42 хиляди лева на градската управа. Как точно ще бъдат регламентирани отношенията между администрацията и частното дружество за тази Коледа, предстои да се разбере.

Паралелно с базара се подготвя и изграждането на ледената пързалка, която ще се намира на традиционното си вече място пред Военния клуб. Днес бе зазимен и фонтанът с пеликаните пред кметството, като съвсем скоро върху дървеното му покритие ще започне монтирането на коледната елха.