Почина скулпторът и бивш министър на културата Вежди Рашидов

Скулпторът и бивш министър на културата Вежди Рашидов е починал на 74-годишна възраст. Той е получил сърдечен удар рано тази сутрин.

Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Завършва Националната художествена академия в София и изгражда кариера, която му носи международно признание. През годините представя свои творби в редица самостоятелни изложби в България и чужбина. Негови скулптури са част от колекциите на водещи художествени институции и музеи в Европа, Азия и Северна Америка, сред които Националната художествена галерия и Софийската градска художествена галерия, музеят „Пушкин“ в Москва, галерии във Варшава, Ереван и Анкара, както и музеи и колекции в Токио, Отару, Париж и Канада.

Вежди Рашидов: Пазете духа на Пловдив

Освен с творческата си дейност, той е известен и с участието си в политическия живот на страната. Той оглавява Министерството на културата в две правителства на Бойко Борисов – между 2009 и 2013 г. и от 2014 до 2017 г. Бил е народен представител в няколко състава на Народното събрание.

Вежди Рашидов е председател на 48-ото Народно събрание

През 2022 г. като най-възрастен депутат открива първото заседание на 48-ото Народно събрание. Няколко дни по-късно е избран за председател на парламента.

Снимка: Съюз на артистите в България / Union of Bulgarian Actors