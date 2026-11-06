Дълбоки неравности, останали след ремонтни дейности, създават риск за шофьорите по булевард „Христо Ботев“ в района на Централна гара в Пловдив. За проблема сигнализира читател на „Под тепето“, който изпрати снимка на участък непосредствено преди спирката от страната на гарата.

По думите му на мястото има голяма неравност, която изглежда е оставена след ремонт и е запълнена единствено с чакъл. Човекът твърди, че подобни участъци има и на други места в града, като дава за пример още един по същия булевард, в посока „Смирненски“, пред бензиностанция Shell.

Читателят разказва, че негов приятел едва не повредил автомобила си при преминаване през подобна неравност. Според него оставянето на такива участъци без подходяща маркировка или обозначение създава предпоставки за пътни инциденти и щети по автомобилите.

Особено опасни могат да станат ямите през зимата, когато се напълнят с вода и дълбочината им не се вижда от водачите, посочва още авторът на сигнала.