Едва 8% от мъжете се преглеждат профилактично за рак на простатата

Основната бариера пред профилактиката на рака на простатата е убеждението, че при липса на симптоми не е необходимо провеждането на прегледи или изследвания.

Според две трети от запитаните личният лекар е ключов фактор за включването на мъжете в профилактиката на заболяването.

48% от мъжете не са запознати с кръвния PSA тест за профилактика на рак на простатата, а според 46% от лекарите пациентите им не знаят, че заболяването може да протича без симптоми.

С представяне на данни от национално представително проучване сред мъжете на възраст между 45 и 70 години и допитване до общопрактикуващи лекари бе отбелязана 10-ата годишнина на информационната кампания в подкрепа на мъжкото здраве „Твоето здраве е твоя отговорност“. Кампанията е съвместна инициатива на Българското онкологично научно дружество, Българското урологично дружество и Astellas Pharma.

Данните от изследователски център „Тренд“ бяха обсъдени в навечерието на деня на мъжкото здраве – 5 ноември, от проф. д-р Асен Дудов, председател на Българското онкологично научно дружество, проф. Марин Георгиев, представител на Българското урологично дружество, Евелина Славкова, социолог и съосновател на Изследователски център „Тренд“, и д-р Норман Гуглев бранд мениджър в „Астелас Фарма България“.

Резултатите от проучванията показват, че общите профилактични изследвания са сравнително широко разпространени, но профилактиката на рака на простатата е значително по-слабо застъпена, като едва 8% от мъжете заявяват, че са предприели профилактичен преглед по собствена инициатива, без да имат оплаквания, а близо 73% от мъжете, които не се преглеждат или го правят по-рядко от веднъж на две години, посочват, че не виждат причина да се изследват, когато нямат симптоми.

Тази картина се потвърждава от анкетираните лекари: 62% от общопрактикуващите специалисти споделят мнението, че мъжете не обръщат достатъчно внимание на профилактиката, а 71% потвърждават, че много мъже се обръщат към лекар едва когато имат конкретни оплаквания. Само 9% от общопрактикуващите лекари посочват, че пациентите им провеждат профилактични прегледи или изследвания редовно, преди да имат оплаквания.

Според 66% от анкетираните мъже основният фактор, който би ги мотивирал да правят профилактика за рак на простатата, е конкретна препоръка от личния лекар или уролог, а на второ място е възможността необходимите прегледи и изследвания да бъдат безплатни (35%).

„PSA тестът може да спасява човешки животи. Проучвания показват, че благодарение на ранното откриване на рака на простатата смъртността от заболяването може да бъде намалена с 13%, като на всеки 465 изследвани мъже се предотвратява един смъртен случай. Ракът на простатата е сред малкото онкологични заболявания, за които съществуват възможности за скрининг и ранна диагностика. Затова профилактиката трябва да бъде приоритет на националната здравна политика. България разполага с един от най-добрите достъпи до медицински специалисти и възможности за ежегодни безплатни профилактични изследвания, които е важно да се използват“ подчерта проф., д-р Асен Дудов.

И двете проучвания разкриват съществен дефицит в информираността. 48% от мъжете не са запознати с кръвния PSA (простат-специфичен антиген) тест като световен стандарт за ранна профилактика на рак на простатата, а 23% са чували за него, без да знаят точно какво представлява. Две трети (66%) никога не са си правили PSA изследване и също толкова не са запознати, че PSA тестът се покрива от НЗОК.

Същевременно 46% от общопрактикуващите лекари определят незнанието, че ракът на простатата в ранен стадий може да протича без ясно изразени симптоми, като основен информационен дефицит сред пациентите.

„Важно е мъжете да обръщат внимание на здравето си и да се подлагат на редовни профилактични прегледи, дори когато се чувстват добре и нямат оплаквания.

Особено внимание трябва да се обръща на фамилната обремененост, тъй като тя е съществен рисков фактор. Информираността и навременната консултация със специалист са важни за ранното откриване на заболяването, според проф. д-р Марин Гоергиев.

Резултатите от двете проучвания показват, че информираността трябва да бъде насочена не само към познаването на заболяването, но и към конкретните възможности за ранното му откриване и необходимостта от своевременна медицинска консултация.

В заключение д-р Норман Гуглев заяви: „Преди десет години Astellas Pharma постави началото на кампанията „Твоето здраве е твоя отговорност“ с една основна цел: да насърчи повече мъже да се грижат за здравето си и да не отлагат профилактичните прегледи. През това десетилетие се стремим да променим нагласите, да направим разговора за мъжкото здраве по-открит и да напомняме, че профилактиката е важна дори когато нямаме оплаквания. Тази година посланието ни е „За още много пъти…“, защото зад грижата за здравето стоят всички онези ценни моменти, които искаме да преживеем с близките си. След десет години, в които говорим за профилактика, най-важното е все повече мъже да направят следващата крачка: да посетят лекар, без да чакат появата на симптоми.“

Модератор на събитието беше актьорът Васил Бинев, който заедно със своята съпруга, актрисата Силвия Лулчева, е посланик на тазгодишната кампания „Твоето здраве е твоя отговорност“.

По данни на Globocan за 2024 ракът на простата е най-честият рак, който засяга мъжете в България, и е отговорен за 11,6% от всички злокачествени заболявания сред тях. За щастие, открито навреме, заболяването е напълно лечимо. 5-годишната преживяемост при рак на простатата, диагностициран в ранен стадий, е над 99%, докато за напреднали стадии спада до 34% (ZERO Prostate Cancer). PSA тестът е в пакета от профилактични прегледи за мъже ≥ 45 години.

Кампанията „Твоето здраве е твоя отговорност 2026“ се провежда и с подкрепата на бензиностанции EKО, веригата магазини „Мосю Бриколаж“, Kärcher и Yellow Taxi.