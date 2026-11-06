Педагогическите специалисти отричат вратите да са заключвани с катинари и заявяват, че подкрепят мерките срещу закъсненията. РУО препрати сигнала на родителите до пожарната и Министерството на спорта.

Педагогическите специалисти в Спортното училище „Васил Левски“ в Пловдив излязоха с обща позиция в подкрепа на ръководството и въведения режим за достъп до учебната сграда. Становището идва след Сигнал за заключени входове в Спортното училище и проверка на място от репортер на „Под тепето“. Позицията е изпратена до редакционната поща на медията днес, 6 ноември.

В документа учителите категорично отхвърлят разпространяваните в социалните мрежи твърдения, че вратите на училището са били заключвани с катинари. По думите им те са оборудвани с антипаник система, която позволява свободното им отключване и отваряне отвътре.

„Считаме, че подобни публикации създават неоправдано напрежение и уронват авторитета на училищната институция“, пишат педагогическите специалисти.

Учителите подкрепят мерките срещу закъсненията

В позицията си те изтъкват, че спазването на установения училищен график и своевременното явяване на учениците за учебни занятия са съществена част от училищната дисциплина и отговорността на всеки участник в образователния процес.

Според тях системното закъснение на ученици, както и влизането им в класните стаи след началото на часа, прекъсва работата, нарушава концентрацията на останалите и отнема от времето за усвояване на учебното съдържание.

Затова педагогическите специалисти определят предприемането на организационни мерки за ограничаване на закъсненията като необходимо и в интерес както на учениците, така и на целия образователен процес.

Те посочват още, че въвеждането на мярката за регулиране на достъпа до училищната сграда е било посрещнато с одобрение в контекста на дисциплината и организацията на учебния ден.

„Твърдим, че целта на подобни мерки не е ограничаване на достъпа до образование, а изграждане на отговорно отношение към учебния процес, възпитаване на дисциплина и осигуряване на спокойна и работеща среда за всички“, се казва в становището.

РУО изпраща сигнала до пожарната и Министерството на спорта

Както „Под тепето“ съобщи, родители подадоха сигнал за заключени входове и аварийни изходи в училището. При проверката на място наш репортер установи отключени дворни врати, два входа с контролиран достъп и липса на катинари или бариери. Беше проверена и проходимостта на входовете и изходите, а ръководството представи плана за евакуация.

Началникът на Регионалното управление на образованието в Пловдив Иванка Киркова съобщи пред „Под тепето“, че това е втори сигнал по темата, постъпил в рамките на два-три дни. Той ще бъде изпратен по компетентност до Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Министерството на спорта.

По информация на РУО в първоначалната заповед на директора на Спортното училище е фигурирало „заключване на вратите“.

В становището си педагогическите специалисти заявяват, че ръководството ще продължи да организира вътрешния ред и пропускателния режим, като прилага законосъобразни и целесъобразни мерки, съобразени с интересите и безопасността на учениците.

Те настояват за конструктивен диалог между всички участници в образователния процес и за подкрепа на училището в изграждането на култура на отговорност, уважение към правилата и дисциплина.