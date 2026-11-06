Военен дрон „Шахед“ беше изхвърлен от морето край Шабла

Военен безпилотен летателен апарат с надпис „Шахед“ е открит на плажната ивица край Шабла. Районът е отцепен от служители на Министерството на вътрешните работи.

Сигналът за находката е подаден в общината от гражданин, който се разхождал по плажа в района на зенитния полигон. По първоначална информация дронът е бил изхвърлен от морето.

Надписът „Шахед“ насочва към ирански произход на апарата. Дроновете от този тип са безпилотни бойни летателни средства, използвани за атаки чрез самоунищожаване при удар в целта.

Към момента няма информация за допълнителни подробности около открития апарат.

Снимка: Мариян Жечев, кмет на гр. Шабла