Кой университет в Пловдив е №1? Система не прави генерално подреждане на висшите училища, а класации по професионални направления
Аграрният университет е №1 във всичките три направления, в които участва в челната класация, а АМТИИ оглавява две
Пловдивските висши училища вземат пет първи места в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища за 2026 г. Аграрният университет – Пловдив е начело в три професионални направления, а Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – в две.
Това показват данните от Рейтинговата система на МОН за 2026 г., представени днес. Системата сравнява 51 акредитирани висши училища в 52 професионални направления и използва показатели за учебния процес, научната дейност, учебната среда, престижа, регионалната значимост и реализацията на завършилите на пазара на труда.
Аграрният университет вече е лидер и в „Животновъдство“
Най-силното пловдивско представяне е на Аграрния университет. В изданието за 2026 г. той има три първи места от три направления, в които участва в класациите.
Университетът оглавява професионалните направления:
- „Растениевъдство“
- „Растителна защита“
- „Животновъдство“
Това е крачка напред спрямо предходното издание, в което Аграрният университет беше първи в „Растениевъдство“ и „Растителна защита“, но втори в „Животновъдство“.
През януари 2026 г. университетът получи и поредното си отличие за лидерството в първите две направления, като оттам посочиха, че за 14-и път в последните 15 години са начело в „Растениевъдство“ и „Растителна защита“.
АМТИИ с две първи места
Още две първи позиции от националните 52 класации отиват в Пловдив – за Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“.
Академията е сред двата пловдивски вуза, които тази година оглавяват класации, като общо има две първи места. Така специализираното висше училище за изкуства запазва присъствието си сред лидерите в системата.
За сравнение, през 2025 г. АМТИИ беше лидер в „Теория на изкуствата“ и беше сред челните университети в „Музикално и танцово изкуство“ и „Изобразително изкуство“.
Пловдивският университет е третият по големина вуз в страната
Ако броят на първите места не е единственият критерий, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ също има сериозна позиция в картината на българското висше образование.
С 17 005 действащи студенти ПУ е третото най-голямо висше училище в страната след Софийския университет и УНСС. В осемте най-големи университета се обучава около половината от всички студенти в България.
Това поставя Пловдивския университет в една доста различна категория от специализираните пловдивски вузове – като мащаб той е сред големите университетски центрове в страната.
За сравнение вижте данните от официалната рейтингова класация за 2025 г., разкриващи най-перспективните специалности в статията
Какво е най-добре да учиш в пловдивските университети
Пловдив срещу София – пет от 12-те първи места извън столицата
Картината на национално ниво е доста концентрирана в София. Висшите училища в столицата оглавяват 44 от общо 52 класации, докато всички университети извън София си поделят останалите 12 първи места.
Пловдив обаче има пет от тези 12 позиции.
Софийският университет е начело в 22 професионални направления, Техническият университет – София в шест, а Медицинският университет – София е първи във всичките пет направления, в които предлага обучение.
Само едно от 52-те първи места е за частен университет.
Топ специалностите в университетите в Пловдив
Дипломата вече се мери и в евро
Рейтинговата система отчита и реализацията на завършилите. Средният облагаем доход на висшистите в България вече е около 1600 евро, като за последното десетилетие той се е увеличил приблизително три пъти.
Най-високи средни доходи на национално ниво получават завършилите „Военно дело“ – около 3747 евро, следвани от „Информатика и компютърни науки“ – около 2553 евро.
Данните показват и сериозна разлика според образователната степен: 86% от наетите висшисти, завършили магистърски програми след средно образование, работят на позиции за висшисти или по призвание, при 51% от завършилите бакалавърски програми.
За кандидат-студентите това означава, че въпросът вече не е просто „кой университет е първи“, а в кое професионално направление, в кое висше училище и с каква степен дипломата се превръща най-успешно в работа и доход.
Очаквайте още подробности по темата за финансовото измерениее на висшето образование у нас.
Рейтинговата система за 2026 г. включва данни от висшите училища, НАОА, НОИ, НАП, НСИ, международните бази Scopus и Web of Science, както и социологически проучвания сред работодатели, студенти, преподаватели и административни служители.