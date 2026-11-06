Какво да правим в Пловдив (06.11– 12.11)

06 ноември

С най-голямо уважение

от Камен Донев

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Бариерата

по Павел Вежинов

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Пловдив Джаз Фест 2026

Пловдив Джаз Фест е ежегоден музикален фестивал, който се провежда в Пловдив. Той събира джаз изпълнители от България и света, като предлага разнообразна програма с концерти, майсторски класове и събития, които са насочени към любителите на джаза и музиката като цяло. Неговата цел е да популяризира джаз музиката, да стимулира културния обмен и да създаде нови възможности за творческо развитие. На събитието се представят както утвърдени джаз музиканти, така и нови таланти, а програмата включва изпълнения на различни джаз стилове – от класически до съвременен джаз.

Четвъртък, 6 ноември

19:30 часа, „100 години Майлс Дейвис“ от Росен Захариев All Stars

21:15 часа, Аарон Паркс Трио /САЩ/Швеция/

Петък, 7 ноември

19:30 часа, Cenk Erdoğan Trio

21:15 часа, Emma Smith Quartet /UK/

Събота, 8 ноември

19:30 часа, Elina Duni Quartet

21:15 часа, Шай Маестро Трио

Дом на културата „Борис Христов“

Младежки форум

Готов ли си открито да поговориш за менталното здраве?

Младежки форум „Истина или предизвикателство: „Повече от добре съм“ събира активни, любопитни и вдъхновени млади хора от цялата страна

Младежки център Пловдив

06.11 – 08.11.2026

17:00 часа

JamBure Live @ ПИВОВАРНИЦА ФРИКС ПЛОВДИВ

JamBure идват в Пивоварница Фрикс този петък, 6 ноември! ВХОД СВОБОДЕН!

Уличните музиканти, които вече 5 години правят софийските улици по-шарени, пренасят енергията на своите изпълнения на живо в Пловдив. Укулеле, кахон, мелодика, акустичен бас и китара, авторски песни и любими хитове в реге звучене. И, разбира се, бира за още повече настроение директно от казаните на Пивоварницата.

Кои са JamBure?

JamBure започват като забавление на трима съквартиранти в центъра на София: Евгений (вокал), Димитър Митата (бас) и Иван (укулеле). Решават да изнесат дългите джем сесии от квартирата на улицата пред входа. Парите от минувачите стигат за усилвател, а звукът привлича и други музиканти. Така към тях се присъединяват Тодор Туту (кахон) и Румен Румбата (мелодика).

Необичайните инструменти и акустичното звучене ги отвеждат на какви ли не сцени: хижа, църковен двор, сватби, балове, протести. През 2021 г. излиза най-големият им хит „СНК“, ода за софийските паркове и бирите на пейката през лятото, която и до днес се чува от колонките в градинката пред Народния театър.

По-късно Юрий поема кахона на мястото на Туту, а за две години към групата е и Ивайло Маклията (китара). През 2025 г. вертикалните им видеа с улични изпълнения на авторски песни и кавъри на популярни шлагери ги правят любимци и в социалните мрежи. А през цялото това време групата се издържа изцяло от щедростта на публиката.

ПИВОВАРНИЦА ФРИКС

21:00 часа

The River of Blues

Бандата е популярна с енергичните си живи изпълнения и участва в различни клубове и фестивали в страната (например фестивали като Spirit of Rock / Summer Nights Blues Funk Fest във Варна и др.).

Суров вокал, експресивна китара и мощен груув – вечер, в която традициите на делта и чикагския блус оживяват с ярък собствен почерк и електризираща сценична енергия.

Пловдивската група е създадена от харизматичния вокалист Анди Райчев, познат още като The Preacher Man, и печели все по-голямо международно признание със своите автентични и електризиращи изпълнения.

Международната им концертна история включва участие на Brezoi Open Air Blues Festival в Румъния през юли 2022 г. и минитурне в началото на 2023 г. с концерти в Букурещ, Крайова и Сибиу. През октомври същата година групата е хедлайнер на първата вечер на Urban Blues Fest 4 в Букурещ.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Концерт на Графа в Plovdiv Event Center

Очаква ви вечер, изпълнена с невероятна музика, страст и хитове, които са оставили траен отпечатък върху българската сцена. Не пропускайте да станете част от това уникално преживяване!

Plovdiv Event Center

21:00 часа

This I Owe, Deadscape & DeepDive – Disturbing Lullaby Tour at Under City

This I Owe е алтърнатив метъл група от Атина, Гърция. Звученето им представлява мрачна смесица от различни метъл поджанрове – най-вече хеви, прогресив и дум метъл, като често включват елементи и от стилове извън метъл музиката. Групата е активна на концертната сцена от 2023 г. насам, като е участвала в множество събития както в Атина, така и извън нея.

През 2025 г., чрез лейбъла Wormholedeath Records, те издават дебютния си албум „Alchemists“ – концептуална творба, която отвежда слушателя на пътешествие през загубата и скръбта. Албумът включва и издадени по-рано сингли.

Оттогава насам групата пусна още няколко нови сингъла, а в момента се завръща в България за поредица от концерти.

DEADSCAPE

Deadscape е мелодична дет метъл група от пет души, базирана в София, България. Макар и основана в края на 2015 г. от соло китариста Иван Братоев и басиста/вокалист (чисти вокали) Александър Трифонов, истинският път на групата започва през 2019 г. С присъединяването на барабаниста Иван Колев, ритъм китаристката Ани Димитрова и вокалистката (екстремни вокали) Мирела Канева, съставът се оформя окончателно, а Deadscape става неизменна част от местната метъл сцена.

Черпейки вдъхновение главно от скандинавската мелодична дет метъл сцена и групи като Insomnium, In Flames, Before The Dawn и Dark Tranquillity, на 14 януари формацията издаде дебютния си албум „Of The Deepest Shade“. Миксът и мастерингът на албума са дело на световноизвестния продуцент Дан Свано (Dan Swanö).

След излизането на албума, Deadscape са изнасяли множество концерти, включително на най-големите метъл фестивали в България. Групата е била и подгряващ изпълнител за имена като Draconian, Fleshgod Apocalypse, Omnium Gatherum, Kataklysm, Soilwork, Bullet For My Valentine и The Halo Effect.

През 2023 г. към състава се присъединява Едгар Монреал като клавирист

и втори вокалист (чисти вокали).

През 2024 г. Deadscape се завърнаха в студиото, за да запишат втория си албум. Албумът, озаглавен „State Of Decline“, е миксиран и мастериран в Kohlekeller Studios (Германия) от Кай Щаленберг и излезе на 23 август.

DEEPDIVE

DeepDive са алтърнатив метъл група от Атина, Гърция, известна със своя характерен стил, съчетаващ елементи на индъстриъл и груув метъл. Новият им дългосвирещ албум, „Astral.Tech.Negative“, надгражда основните стълбове в звученето им – ритми, водени от груув, и мощни брейкдауни – като същевременно навлиза по-дълбоко в индъстриъл влиянията, преплитайки ги с характерния за групата подход към композирането.

Under City

21:00 часа

07 ноември

Не си търси белята

„Не си търси белята” е история за насекоми.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Занаятчийски базар Да хванеш гората

Занаятчийски базар „Да хванеш гората“ в Пловдив ви очаква на 7 и 8 ноември с богат избор от чисти и натурални български продукти!

Героите от предаването застават зад своите изделия и гарантират техния произход и качество! Тук не просто пазаруваме, а общуваме!

Park Maxx

07.11 – 08.11.2026

Gusto Maina Blues Band

Приготви се за вечер, пълна с блус, усмивки и пловдивско настроение! Густо Майна Блус Бенд се завръщат с уникален сет от класически и авторски парчета, поднесени с типичния им заряд и чувство за хумор. Очаквай много енергия, солидни китарни рифове и душевен блус, както само те умеят!

Джаз клуб В джаза

20:00 часа

Little Bag Band – live in Bezisten

Събота ни гостуват добре познатите -Littlе Big Band!

Време е за класика, заповядайте, местата са ограничени!

Рок бар Безистен

20:00 часа

TOXIC PUB / MENTAL DESTRUCTION / ETERNAL | ABSOLUTELY WASTED TOUR | UNDER CITY PLOVDIV

След издаването на дебюта „Conspiracy of Warheads“ и по случай втората годишнина от излизането на „To Not Die Blind“, Eternal и Toxic Pub обединяват сили за балканско турне, изпълнено с рифове, бира, мош питове и всичко останало, което може да се побере в един микробус.

Вход: 10 €

Toxic Pub е трио от Атина, чието звучене е вкоренено в златната ера на траш метъла, съчетавайки влияния от дет и груув метъла. С агресивни рифове, високи скорости, тежки груув елементи и динамични вокали, те създават директно и искрено звучене, което улавя енергията на изпълненията им на живо. От създаването си през 2020 г. насам, групата си изгражда име на гръцката ъндърграунд метъл сцена, като между другото участва и във фестивала Schoolwave 2023. През 2024 г. издават първия си дългосвирещ албум „To Not Die Blind“, придружен от дебютното им музикално видео към парчето „Panic Attack“, а в момента подготвят втория си мащабен проект.

Mental Destruction е българска траш метъл група, създадена през 2008 г. в Пловдив. С почти 20-годишно присъствие на българската метъл сцена, групата е известна със своите бързи траш рифове и мелодични сола.

През 2024 г. издават дебютния си албум „Road of Redemption“, който оттогава представят в клубове и на фестивали в страната.

В момента работят по записите на следващия си албум.

Eternal е четиричленна траш метъл група от Атина, създадена през 2022 г. Звученето им пресъздава бързия, шумен и изпълнен с адреналин дух на траш метъла от 80-те години. Черпейки вдъхновение от банди като Anthrax, Megadeth, Metallica, Suicidal Angels, Void и Havok, те съчетават високоскоростни темпа, прецизна ритъм секция, рифове от две китари и агресивна енергия, калени в изпълненията им на живо. От самото си създаване те бързо утвърждават присъствието си на гръцката ъндърграунд метъл сцена, споделяйки сцената с групи като Suicidal Angels, Amken, Karma Violens, Among Ruins и други. В началото на 2025 г. Eternal влязоха в студиото, за да запишат дебютния си албум „Conspiracy of Warheads“ – творба от десет парчета, засягаща теми като войната, правителствените манипулации, конформизма, насилието и психологическия натиск, чието издаване чрез Floga Records е насрочено за 2 октомври 2026 г.

UNDER CITY

21:00 часа

Julieta Intergalactica

Behind the decks: Julieta Intergalactica

Have a listen at: www.mixcloud.com/julieta-intergalactica

Клуб Fargo

21:00 часа

Plovdiv Tour #10 – Coven 5 x Immerge Live @Drift Bar

Две от основните банди на Plovdiv Tour се срещат на една сцена.

На 7 ноември Coven 5 и Immerge (ex. From The Ashes) превземат Drift Bar за вечер, която събира прогресивния и жанрово разнообразен метъл на Coven 5 със суровата hardcore/deathcore мощ на From The Ashes.

Два напълно различни подхода към тежката музика. Един общ концерт.

Drift Bar

21:00 часа

08 ноември

Чук и Пук

Весел образователен спектакъл, който ще помогне на децата да открият разни важни тайни за зъбките!

Държавен куклен театър Пловдов

10:30 часа

11:45 часа

„My Last Time To Shine“ Album Promo – Plovdiv | Expectations + AttaXic, ДЪЖД

На 8 ноември ви каним в Пловдив, рок бар Download, за да ви представим новия ни албум „My Last Time To Shine“ в пълния му блясък и в много специална компания. Гости на концерта ще бъдат AttaXic и ДЪЖД. Събитието се провежда с подкрепата на Пост Култура.

„My Last Time To Shine“ е петият албум на Expectations. В него освен характерната, мелодична, пост-хардкор меланхолия на бандата могат да бъдат открити влияния, вариращи от олдскул хардкор звук, пост-пънк и 2000s метълкор. Албумът е продуциран от дългогодишния съмишленик на групата Мариус Костаке. Обложката е дело на художничката Силвана Илиева. Една от най-специалните изненади в „My Last Time To Shine“ са гост музикантите, които участват в албума. Сред тях откриваме Александър Бояджиев (вокали, Last Hope), Васко Райков (вокали, Odd Crew) и Ставрос Спиро (саксофон, Sawber). „My Last Time To Shine“ беше издаден на 25 септември от българския лейбъл Balkan Sprachbund и Bound By Modern Age Records (Германия).

Рок бар Download

21:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv