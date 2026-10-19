Техническият университет в Пловдив навършва 40 години: от 300 студенти до над 15 000 инженери

Юбилейната церемония и празничният концерт са тази вечер в Дома на културата „Борис Христов“, а програмата включва международен академичен форум и срещи с бизнеса

Технически университет – София, Филиал Пловдив, отбелязва 40 години от създаването си с тържествена церемония и празничен концерт тази вечер, 19 октомври. Събитието е под надслов „40 години традиции и иновации в инженерното образование“ и е в Дома на културата „Борис Христов“ тази вечер.

Очаква се на юбилея да присъстват представители на държавната и местната власт, ръководители на български и европейски висши училища, партньори от бизнеса, директори на средни училища, както и настоящи и бивши преподаватели и служители на филиала.

В програмата са включени кратък филм за историята на висшето училище и церемония по награждаване на бившите му директори. Музикално-артистичната програма е подготвена от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

От първите 300 студенти до съвременното инженерно образование

Пловдивският филиал на Техническия университет – София, е основан с решение на Министерския съвет от 13 юни 1986 г. Причината е необходимостта от висококвалифицирани инженерни кадри за бързо развиващата се индустрия в региона.

Първата академична година започва с 300 студенти в три факултета. Днес висшето училище има над 15 000 дипломирани инженери, а около 2000 студенти се обучават в него. Филиалът подготвя специалисти за различни сфери на индустрията и технологиите, като развива и партньорства с бизнеса.

Обучението е организирано в два факултета – по електроника и автоматика и по машиностроене и уредостроене. Специалностите обхващат направления като компютърни системи, автоматизация, електротехника, мехатроника, машиностроене и мениджмънт.

Сред актуалните области на развитие са изкуственият интелект, роботиката и отбранителните технологии. Връзката с индустрията дава възможност на студентите да участват в стажове, практически обучения и дипломни проекти по реални задачи на компании.

Юбилей с международно участие

Честванията през годината включват и други инициативи. Юбилейната изложба „40 години традиции и иновации в инженерното образование“ представя историята на филиала, научната му дейност, проектите, партньорствата с бизнеса и студентския живот. Експозицията беше показана в Цар-Симеоновата градина, а графичното ѝ оформление е дело на доц. Силвина Илиева.

В юбилейната програма е включен и международният академичен форум „Plovdiv Week“, който събира представители на висши училища от мрежата на Европейския технологичен университет EUt+. Предвидени са и кариерни инициативи, сред които форумът „Дни на кариерата“, който среща студентите с работодатели и компании от различни индустрии.

Четири десетилетия след създаването си филиалът продължава да има ключова роля в подготовката на инженерни кадри за Пловдив и региона – в среда, в която технологичните промени поставят все по-високи изисквания към образованието и квалификацията.

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