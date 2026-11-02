Започва Plovdiv Jazz Fest, световни звезди идват на фестивала

Пловдив отново ще е столица на джаза този ноември, за есенното издание на Plovdiv Jazz Fest. Фестивалът, стартирал преди 12 години, днес е един от най-утвърдените и влиятелни музикални форуми в страната, като се провежда цели три пъти – през пролетта, лятото и есента. В програмата дотук гостуваха изключителни джаз звезди като Ян Гарбарек и Трилок Гурту, Гретчен Парлато и Тейлър Ейгсти, Майк и Лени Стърн, Петър Славов, Давид Линкс, Тигран Хамасян и много други.

Финалът на тази забележителна джаз година ще бъде от 06 до 08 ноември 2026 г. в Дом на културата „Борис Христов“, където продължаваме със съвременна импровизационна музика, европейски джаз, артисти, свързани с естетиката на ECM Records и много поетичното, философско и задълбочено творчество на изключителни световни музиканти като Арън Паркс, Шай Маестро, Ема Смит, Дженк Ердоган, Елина Дуни. Заедно с тях на сцената на Plovdiv Jazz Fest ще чуем и един специален проект, посветен на музиката на Майлс Дейвис от Росен Захариев-Роко, Стив Хамилтън, Васил Хаджигрудев, Борислав Петров, Петър Момчев, Александър Деянов-Скилър.

В ролята на водещ на две от фестивалните вечери отново ще видим тромбониста Вилислав Стоянов.

Още със своето създаване фестивалът учредява и своя специална награда за цялостен принос в джаз музиката в България. Тази година нейна носителка ще стане джаз певицата Хилда Казасян.

Тя е част от джаз сцената в страната повече от 30 години и има 7 издадени албума. Хилда Казасян е родена в семейство на музиканти. Баща ѝ е прочутият диригент и композитор Вили Казасян. В Музикалното училище и Консерваторията тя учи ударни инструменти. Разказва, че класиката ѝ е дала дисциплина, а джазът — свободата да бъде себе си. И до днес двете вървят ръка за ръка в гласа ѝ: „Но най-щастлива се чувствам на сцената, с микрофон в ръка. Там пея така, както говоря — искрено и от сърце.“

Основната програма на Plovdiv Jazz Fest включва два концерта във всяка фестивална вечер. На 06 ноември в Дом на културата „Борис Христов“ събитието започва с концертите на известния пианист и композитор Арън Паркс и неговото трио и специално създадения за Plovdiv Jazz Fest концерт „100 години Майлс Дейвис“ от Росен Захариев All Stars.

Концертът по идея на Росен Захариев-Роко отбелязва 100 години от рождението на легендарния американски тромпетист, композитор и визионер, променил джаз музиката неведнъж. Майлс Дейвис създава някои от най-продаваните джаз албуми, печелил е 8 награди „Грами“, имал е 32 номинации и е отличаван с три награди от Залата на славата на наградите „Грами“. Концертът в почит на Дейвис ще включва музика от всички негови периоди – от бибопа до хип-хопа. Музиката ще обхване всичко, което се е случило между албумите Birth of the Cool и Doo-Bop. За тромпетиста и мултиинструменталист Росен Захариев-Роко това е начин да се покаже влиянието на този изключителен музикант върху съвременната музика. В проекта участват: Стив Хамилтън на пиано, Васил Хаджигрудев на контрабас, Борислав Петров на барабани и двамата гост-музиканти Петър Момчев на тенор саксофон и бийтбоксърът Александър Деянов-Скилър.

Прочутият пианист и композитор Арън Паркс и неговото трио ще завършат първата вечер на фестивала. Музикант с изключително новаторско мислене, неговото професионално развитие започва по забележителен начин още в ранна възраст. Паркс издава 15 албума като лидер и участва в огромен брой съвместни проекти. Той е записвал и с Кендрик Скот, Амброуз Акинмусир и Кърт Розенуинкъл, бил е неразделна част от квартета James Farm заедно с Джошуа Редман, Мат Пенман и Ерик Харланд. Invisible Cinema е дебютният му албум за Blue Note, който издава през 2008 г. Впоследствие пианистът подписва договор с ECM. Паркс издава забележителни акустични проекти в ECM Records, сред които соловият пиано албум Arborescence и албумът на триото Find the Way, записан заедно с джаз-величията Бен Стрийт и Били Харт.

На следващата вечер (07 ноември) фестивалът продължава с джаз певицата Ема Смит и нейния квартет, както и с концерта на китариста Дженк Ердоган и неговото трио.

Виртуозен изпълнител на фретлес китара и тамбура, забележителен композитор и аранжор, Дженк Ердоган e сред малкото китаристи на подобно ниво, които съчетават лиричните мелодии, свързани с хилядолетната анадолска история и култура и съвременния джазов изказ с хармониите на уникалната си фретлес китара. С уникално звучене и дълбоко мелодичен стил, Дженк Ердоган е сред малцината всепризнати майстори на фретлес китара и преподавател в музикалния колеж „Бъркли“ на този инструмент. Свирил е с музиканти като Трилок Гурту, Доминик ди Пиаца, Дейв Уекъл, Кай Екхард и Ерик Леви, Мехмет Икиз, Лука Сатриканьоли, Самуелито, Джим Кимо Уест, Майк Доус, Оли Сойкели, Антонио Форчоне и много други. Бил е част от „Рахманиновския анатолийски проект“, като си сътрудничи с Гулдияр Танридагли и Ертан Текин.

Той е сред музикантите, които участват в албума More Guitar Stories на Джим Кимо Уест, получил „Грами“ през 2021 г. Дженк Ердоган има 52 албума като лидер и като гост-музикант, компилации, както и множество саундтраци към филми и телевизионни предавания. В рамките на Plovdiv Jazz Fest той ще гостува със своето трио.

В 21:15 ч. същата вечер започва концертът на многократно награждавана британска джаз певица – Ема Смит, известна със своя мощен глас, магнетичното си сценично присъствие и безстрашното си артистично майсторство.

Ема Смит има пет солови албума и концерти на сцени като „Роял Албърт Хол“ и джаз клубовете в Париж, Ню Йорк и Милано. Музиката я среща с артисти като Майкъл Бубле, Оркестъра на Куинси Джоунс, Джеф Голдблум и Postmodern Jukebox, изграждайки репутация на един от най-завладяващите и вълнуващи гласове в съвременния джаз. Тя е част от световноизвестната вокална група The Puppini Sisters от 2012 г. През последните години Ема Смит получава редица награди и признания. Тя е една от двете певици, които някога са били удостоявани с Worshipful Company of Musicians Medal. Получава и отличието „Джаз вокалист на годината“ от Parliamentary Jazz Award. В Пловдив Ема Смит гостува със своя квартет.

Последната фестивална вечер на 08 ноември включва два изключителни концерта на групата на известния пианист Шай Маестро и на квартета на джаз певицата и композиторка Елина Дуни.

От 19:30 ч. на сцената на Plovdiv Jazz Fest, заедно със своята група, ще се качи швейцарско-албанската вокалистка Елина Дуни. Музиката на групата съчетава балканските фолклорни традиции с езика на джаза. След издаването на албумите Baresha и Lume Lume от лейбъла Meta Records, квартетът започва своето дълготрайно сътрудничество с ECM Records, където до момента има шест издадени албума: Matanë Malit, Dallëndyshe, Partir (солов проект, в който Дуни си акомпанира на пиано, акустична китара и перкусия), Lost Ships, A Time to Remember и Reaching for the Moon. Работата на Дуни и нейната група получава голямо внимание и позитивна оценка от европейската критика, която отбелязва лиричния финес и задълбоченото проучване на албанския фолклор. Елина Дуни е носителка на Швейцарската музикална награда за 2017 г. От близо десет години тя си сътрудничи и има редица общи проекти с известния лондонски китарист Роб Луфт.

Plovdiv Jazz Fest ще завърши с концерт на едно от водещите имена сред джаз пианистите днес.

Шай Маестро е известен с уникално лирично звучене, съчетано с авангардна ритмическа концепция, изтънчена композиция в неравноделни размери и дълбоко чувство за разказ в импровизацията. След десет години в Ню Йорк, той се установява в Испания, където изгражда международна кариера като пианист, композитор, лидер на група и гост-музикант в различни жанрове. Едва на 19 години, и то след като сам отхвърля пълна стипендия от музикалния колеж „Бъркли“, Шай Маестро се присъединява към триото на Авишай Коен, участва в многобройни турнета и в някои знакови записа. В продължение на пет години свири в групата на Ари Хьониг, като същевременно си сътрудничи с музиканти от ранга на Марк Търнър, Лари Гренадиър, Джеф Балард, Нашит Уейтс, Джоел Рос, Бен Уендел и Майкъл Мейо. Маестро участва в албума на Мейо Fly, номиниран за две награди „Грами“. Многостранен композитор, Шай Маестро е написал музика за филми, изпълнявал е класически концерти с оркестри, а през 2024 г. завършва петдесетминутно оркестрово произведение, поръчано и премиерно изпълнено в Португалия. Преподавал е в The New School в Ню Йорк и води майсторски класове по целия свят. Маестро прави турнета по целия свят и развива мултидисциплинарни колаборации, изследва нови територии на пресечната точка между импровизацията, композицията, технологиите и междукултурния диалог.

В рамките на трите дни на фестивала ни очакват още съпътстващи събития и джемсешъни.

Първото събитие от фестивала въобще, ще бъде на 06 ноември, непосредствено преди официалното му откриване. Във фоайето на Дом на културата „Борис Христов“ ще бъдат представени произведения от проекта „Посока СИЛНА“ на фондация Emprove. „Посока СИЛНА“ използва силата на изкуството, за да пробужда, да провокира диалог, да създава съпреживяване и да променя нагласи, достигайки до десетки, дори стотици хиляди души със силата и историите на жените, надмогнали насилието.

Проектът обединява български и международни артисти от различни художествени области, селектирани чрез отворена покана през 2025 г., последвана от творчески процес в менторство с Жените Survivors (първата българска общност от жени, успели да преодолеят насилието от страна на интимен партньор, за жени, поели към промяна и нов живот), и участие в петдневна арт резиденция. В Пловдив ще видим произведенията на творците Боян Монтеро, Деяна Старева, Калина Христова, Ния Мечкуева и Велика Прахова.

Както всяка година, след фестивалните вечери в Дом на културата „Борис Христов, музиката ще продължи да звучи и Bee Bop Cafe от 23:00 ч. където ще се проведат джемсешъни с млади джаз музиканти и певци. Първата вечер (06 ноември) ще е поверена на младия пианист Павел Найденов.

Той учи пиано в профилираното в изкуствата средно училище „Св. Климент Охридски“ в Добрич. Още на 13-годишна възраст печели Националния конкурс за млади джаз изпълнители, а малко след това и наградата от първото издание на сцена „Децата в джаза“ на Банско джаз фестивал. Носител е на Гран при и е с първи награди за композитор и изпълнител от Младежки джаз фест – София. Тази година от Националния музикален конкурс „Милчо Левиев“ спечели участие в концерт с Биг бенда на Българското национално радио.

В подкрепа на младите таланти Plovdiv Jazz Fest съвместно с Jazz FM Radio и Vintage Sound Factory ще осъществят неговият първи професионален звукозапис. На следващия ден талантливият музикант ще е сред участниците в майсторския клас на Арън Паркс, насочен към млади пианисти. Той ще се проведе отново във Vintage Sound Factory.

Визуалната идентичност на всички издания през 2026 е дело на Punkt Studio.

Plovdiv Jazz Fest е организиран от Blue M.

Есенната програма на Plovdiv Jazz Fest се реализира с финансовата подкрепа Община Пловдив и е част от Културния календар на града.

Есенното издание на Plovdiv Jazz Fest се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата и е част от Националния културен календар за 2026.