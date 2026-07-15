Още няколко дни за вкусен обяд на студентска цена в Пловдив

Студентският стол „Байкал“ затваря за лятото, вижте кога са последните обеди на преференциални цени

Последният работен ден е в петък, 17 юли. След лятната пауза столът отново ще посрещне студентите през септември с топла, разнообразна и достъпна храна

Студентският стол „Байкал“ в Пловдив ще затвори за традиционната си лятна ваканция в края на тази седмица. Последният работен ден ще бъде 17 юли – петък, след което столът временно ще преустанови работа до началото на новата академична учебна година през септември.

От ръководството на Техническия университет – филиал Пловдив, който стопанисва обекта, очакват студентите отново след лятната пауза, когато университетите постепенно възобновят учебния процес.

За по-малко от година след повторното си отваряне „Байкал“ се утвърди като предпочитано място за обяд сред студентите благодарение на вкусната, топла и разнообразна храна на достъпни цени. Тристепенното меню струва 2 евро за студенти и докторанти в редовна форма на обучение и 4 евро за останалите посетители, което го прави едно от най-достъпните места за хранене в центъра на Пловдив.

Припомняме, че столът, който се намира до Ректората на Пловдивския университет, отвори врати през септември 2024 г. след близо десетгодишно прекъсване. Той бе възстановен по инициатива на Студентския съвет към Техническия университет – филиал Пловдив, след основен ремонт, финансиран от университета и с доброволния труд на студенти.

Цена на обедно меню от три ястия е 2,04 евро за студенти и докторанти в редовна форма на обучение и 4,09 евро за клиенти, които не са студенти.

Какво ядат студенти на Пловдив за 2 евро вижте в следващото видео.

До края на работния ден в петък, 17 юли, всички желаещи все още могат да се възползват от ежедневното меню. След кратката лятна ваканция студентският стол ще отвори отново през септември, за да посрещне новата академична година с познатото качество и достъпни цени.

Вижте кои са

В тях могат да се хранят студенти от всички висши училища в България след представяне на валиден стикер „Студентско e-ID“, издаден от съответния университет.



