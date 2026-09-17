Апелативният съд в Пловдив потвърди отказа да бъде променена мярката на конгоанския гражданин

Гражданин на Демократична република Конго, обвинен в опит да прекара през „Капитан Андреево“ повече от 200 килограма кокаин с дипломатически автомобил, остава в ареста. Апелативният съд – Пловдив потвърди определението на Окръжния съд в Хасково, с което е отказано задържането под стража да бъде заменено с домашен арест.

Ж. М. М. е обвиняем за това, че на 18 юли 2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, в съучастие с още двама души, е направил опит да пренесе от България в Турция 205,940 килограма кокаин, без необходимото разрешително.

Според данните по делото стойността на наркотика е 37 069 200 лева, а обвинението е за контрабанда на наркотично вещество в особено големи размери и особено тежък случай.

Апелативните магистрати приемат, че по делото продължава да съществува обосновано предположение за участието на обвиняемия в престъплението. Съдът се позовава на обяснения и показания на други лица, участвали в пътуването, показания на митнически служители, както и на писмени доказателства, включително получени по линия на международното правно сътрудничество.

Съдът приема и че е налице реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. Като аргументи са посочени тежестта на обвинението, количеството и стойността на наркотика, както и данните за организацията на пътуването и преминаването през няколко държавни граници.

Магистратите отбелязват и липсата на стабилни семейни и трудово-правни връзки на Ж. М. М. с България. Според съда възможността той да организира живота и препитанието на семейството си извън страната също има значение при преценката на риска от укриване.

Обвиняемият е задържан вече година и три месеца. Апелативният съд обаче приема, че този срок не е неразумно продължителен, като отчита обема на обвинението и продължаващите действия по разследването.

Определението на Апелативен съд – Пловдив е окончателно.