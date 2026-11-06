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Съдът отхвърли жалбата на „Запрянови-03“ за кариерата край Горнослав

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 09:03ч, петък, 6 ноември, 2026
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Административният съд в Пловдив потвърди отказа на ОбС – Асеновград за изработване на ПУП за добив на мрамори и баластра. Решението подлежи на обжалване пред ВАС

Административният съд – Пловдив отхвърли жалбата на „Запрянови-03“ ООД срещу отказа на Общинския съвет в Асеновград да разреши изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПР) за кариера за добив на мрамори и баластра край село Горнослав.

Това е нов обрат в продължаващия с години спор около инвестиционното намерение за кариера в концесионна площ от 66,165 дка.

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Местният инициативен комитет и граждани от района се противопоставят на проекта с аргументи за опазване на горските територии, природното наследство и възможностите за развитие на туризма.

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Съдът: концесионният договор не е влязъл в сила

В мотивите си съдът приема, че концесионният договор на дружеството не е влязъл в сила. От значение за казуса е и решението по оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) от 2016 г., което е загубило правното си действие, тъй като е изтекъл законовият петгодишен срок, без да е започнало реалното осъществяване на инвестиционното предложение.

Този извод вече е потвърден с влязло в сила решение на Върховния административен съд от 19 август 2025 г. – Окончателно: Няма да има кариера край Горнослав.

Според съдебните мотиви, при липса на действащо одобрение по ОВОС не е изпълнено едно от задължителните условия по концесионния договор. Затова дружеството няма качеството на „концесионер“ по смисъла на Закона за устройство на територията и няма право да иска одобряване на техническо задание за ПУП.

Припомняме, че през май 2025 г. ОбС – Асеновград отказа да разреши изработването на техническо задание за ПУП.

Решението не е окончателно

От Местния инициативен комитет определят решението като успех за гражданите, които се противопоставят на кариерата и настояват за запазване на природните и историческите обекти в района, сред които Белинташ, Червената скала, хижа „Марциганица“ и пещерата „Добростански бисер“.

Решението на Административния съд – Пловдив подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Новината идва само няколко дни, след като стана ясно, че защитена местност спира кариерата до Горнослав.

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Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 09:03ч, петък, 6 ноември, 2026
0 134 1 минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

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