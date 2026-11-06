Полицаи се качват на ринга за благотворителен турнир по кикбокс

Благотворителен турнир по кикбокс, в който ще вземат участие 62-ма служители на МВР, набира средства за децата на загинали и пострадали по време на службата си в МВР. Събитието ще се проведе в неделя, 8 ноември, Деня на българската полиция, в зала Колодрума.

Инициативата обединява ръководството и служителите на Министерството на вътрешните работи, Българската федерация по кикбокс, спортисти, бизнес и общественици. За първи път ще се събират средства за наследниците на всички починали по време на службата си в структурите на министерството.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов, ректорът на академията на МВР старши комисар проф. д-р Илин Савов, д.н., ще връчат наградите на участниците.