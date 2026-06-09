Без вода в части от Пловдив заради ремонти на ВиК, нарушения има и в още 12 населени места

Реконструкция на водопровод и две аварии оставят без вода райони в града, а планирани и аварийни ремонти се извършват в редица населени места в областта

Части от Пловдив ще останат без вода днес заради планирани ремонтни дейности и аварии по водопроводната мрежа, съобщиха от ВиК – Пловдив.

Най-мащабното планирано прекъсване е в Индустриална зона „Тракия“, където заради реконструкция на вътрешен водопровод на ул. „Нестор Абаджиев“, извършвана от външна фирма, водоподаването ще бъде нарушено от 8:00 до 17:00 часа.

Без вода до 17:00 часа ще останат и районите около бул. „Мария Луиза“ №25 и блок 181, вход А в жилищен комплекс „Тракия“, където се отстраняват аварии на водопроводната мрежа.

Освен в Пловдив, планиран ремонт се извършва и в Перущица, където заради изграждането на нови водопроводни връзки водоподаването в целия град ще бъде нарушено от 9:00 до 18:00 часа.

Аварийни ремонти през деня се извършват и в редица населени места в областта. Частично или напълно нарушено е водоснабдяването в Асеновград, квартал „Долни Воден“, селата Оризаре, Триводици, Чешнегирово, Браниполе, Калояново, Дуванлии, Церетелево и Труд, както и в части от Първомай, Раковски и района на парк „Родопи“ – Бяла черква.

От ВиК – Пловдив уточняват, че на местата с аварии водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключване на ремонтните дейности, а при планираните ремонти – в обявените срокове.

Дружеството се извинява на потребителите за временното неудобство.