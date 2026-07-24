НЗОК с нов конкурс за управител и подуправител

Парламентарната комисия по здравеопазване даде старт на процедурата за избор на нов управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Кандидатури за двата поста ще се приемат до 12 август 2026 г.

Одобрените правила предвиждат имената на кандидатите и документите им да бъдат публично оповестени, след което те ще бъдат изслушани от здравната комисия. Окончателният избор ще бъде направен от Народното събрание.

Процедурата се налага след като в началото на юли парламентът предсрочно освободи досегашните управител и подуправител на НЗОК. Междувременно за един от постовете вече беше избран д-р Асен Меджидиев, а с настоящата процедура трябва да бъде попълнен съставът на ръководството на институцията.

Изображение: Национална здравноосигурителна каса – НЗОК