Къде няма вода днес в Пловдив и областта

Няколко аварии по водопроводната мрежа оставят без вода или с нарушено водоподаване части от Пловдив и населени места в областта днес, съобщиха от ВиК – Пловдив.
В града аварийни ремонти се извършват на следните места:
- ул. „Коматевско шосе“ №152 – авария на спирателен кран, без вода е районът около аварията до приключване на ремонтните дейности.
- площад „Шахбазян“ – авария на водопровод, водоподаването е спряно от 09:00 до 17:00 часа.
- жк „Тракия“, блок 327, вход А – авария на водопровод, без вода е районът около блока от 09:00 до 17:00 часа.
- ул. „Вериговска клисура“ №3 – авария на водопровод, водоподаването е прекъснато от 09:00 до 17:00 часа.
Заради аварии и ремонтни дейности е нарушено водоснабдяването и в редица населени места в областта:
- Първомай, кв. „Любеново“ – до 17:00 часа.
- с. Брягово – частично нарушено водоподаване до 16:00 часа.
- с. Чоба – до отстраняване на аварията.
- с. Момино – до 17:00 часа.
- хижа „Здравец“ – до приключване на ремонта.
- гр. Куклен, ул. „Върбица“ – без вода е високата зона до отстраняване на аварията.
- с. Брестник – частично нарушено водоподаване заради превключване на нови водопроводни връзки до приключване на ремонтните дейности.
- с. Брани поле, ул. „Черно море“ – до отстраняване на аварията.
- гр. Съединение, ул. „Александър Стамболийски“ №22 – частично нарушено водоподаване от 10:00 до 17:00 часа.
- с. Горна махала – до отстраняване на аварията.
- с. Царацово, ул. „Матросов“ – до приключване на ремонта.
- с. Михилци, ул. „10-та“ – частично нарушено водоподаване до отстраняване на аварията.
От ВиК – Пловдив уточняват, че посочените часове са ориентировъчни и при усложнения ремонтните дейности могат да продължат по-дълго.