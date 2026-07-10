Къде няма вода днес в Пловдив и областта

Няколко аварии по водопроводната мрежа оставят без вода или с нарушено водоподаване части от Пловдив и населени места в областта днес, съобщиха от ВиК – Пловдив.

В града аварийни ремонти се извършват на следните места:

ул. „Коматевско шосе“ №152 – авария на спирателен кран, без вода е районът около аварията до приключване на ремонтните дейности.

– авария на спирателен кран, без вода е районът около аварията до приключване на ремонтните дейности. площад „Шахбазян“ – авария на водопровод, водоподаването е спряно от 09:00 до 17:00 часа .

– авария на водопровод, водоподаването е спряно от . жк „Тракия“, блок 327, вход А – авария на водопровод, без вода е районът около блока от 09:00 до 17:00 часа .

– авария на водопровод, без вода е районът около блока от . ул. „Вериговска клисура“ №3 – авария на водопровод, водоподаването е прекъснато от 09:00 до 17:00 часа.

Заради аварии и ремонтни дейности е нарушено водоснабдяването и в редица населени места в областта:

Първомай, кв. „Любеново“ – до 17:00 часа.

– до 17:00 часа. с. Брягово – частично нарушено водоподаване до 16:00 часа.

– частично нарушено водоподаване до 16:00 часа. с. Чоба – до отстраняване на аварията.

– до отстраняване на аварията. с. Момино – до 17:00 часа.

– до 17:00 часа. хижа „Здравец“ – до приключване на ремонта.

– до приключване на ремонта. гр. Куклен, ул. „Върбица“ – без вода е високата зона до отстраняване на аварията.

– без вода е високата зона до отстраняване на аварията. с. Брестник – частично нарушено водоподаване заради превключване на нови водопроводни връзки до приключване на ремонтните дейности.

– частично нарушено водоподаване заради превключване на нови водопроводни връзки до приключване на ремонтните дейности. с. Брани поле, ул. „Черно море“ – до отстраняване на аварията.

– до отстраняване на аварията. гр. Съединение, ул. „Александър Стамболийски“ №22 – частично нарушено водоподаване от 10:00 до 17:00 часа.

– частично нарушено водоподаване от 10:00 до 17:00 часа. с. Горна махала – до отстраняване на аварията.

– до отстраняване на аварията. с. Царацово, ул. „Матросов“ – до приключване на ремонта.

– до приключване на ремонта. с. Михилци, ул. „10-та“ – частично нарушено водоподаване до отстраняване на аварията.

От ВиК – Пловдив уточняват, че посочените часове са ориентировъчни и при усложнения ремонтните дейности могат да продължат по-дълго.