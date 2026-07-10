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Къде няма вода днес в Пловдив и областта

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:38ч, петък, 10 юли, 2026
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Няколко аварии по водопроводната мрежа оставят без вода или с нарушено водоподаване части от Пловдив и населени места в областта днес, съобщиха от ВиК – Пловдив.

В града аварийни ремонти се извършват на следните места:

  • ул. „Коматевско шосе“ №152 – авария на спирателен кран, без вода е районът около аварията до приключване на ремонтните дейности.
  • площад „Шахбазян“ – авария на водопровод, водоподаването е спряно от 09:00 до 17:00 часа.
  • жк „Тракия“, блок 327, вход А – авария на водопровод, без вода е районът около блока от 09:00 до 17:00 часа.
  • ул. „Вериговска клисура“ №3 – авария на водопровод, водоподаването е прекъснато от 09:00 до 17:00 часа.

Заради аварии и ремонтни дейности е нарушено водоснабдяването и в редица населени места в областта:

  • Първомай, кв. „Любеново“ – до 17:00 часа.
  • с. Брягово – частично нарушено водоподаване до 16:00 часа.
  • с. Чоба – до отстраняване на аварията.
  • с. Момино – до 17:00 часа.
  • хижа „Здравец“ – до приключване на ремонта.
  • гр. Куклен, ул. „Върбица“ – без вода е високата зона до отстраняване на аварията.
  • с. Брестник – частично нарушено водоподаване заради превключване на нови водопроводни връзки до приключване на ремонтните дейности.
  • с. Брани поле, ул. „Черно море“ – до отстраняване на аварията.
  • гр. Съединение, ул. „Александър Стамболийски“ №22 – частично нарушено водоподаване от 10:00 до 17:00 часа.
  • с. Горна махала – до отстраняване на аварията.
  • с. Царацово, ул. „Матросов“ – до приключване на ремонта.
  • с. Михилци, ул. „10-та“ – частично нарушено водоподаване до отстраняване на аварията.

От ВиК – Пловдив уточняват, че посочените часове са ориентировъчни и при усложнения ремонтните дейности могат да продължат по-дълго.

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:38ч, петък, 10 юли, 2026
0 159 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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