Природонаучният музей представя нови експонати от Африка и Австралия

Жираф, черен коронован жерав, ивичеста хиена и емблематичната австралийска кукабура вече посрещат посетителите в една от най-атрактивните музейни зали.

Регионалният природонаучен музей – Пловдив представя четири впечатляващи нови експоната, които превръщат зала „Африка и Австралия“ в още по-завладяващо място за среща с дивата природа. Сред най-новите попълнения са жирафът, величественият черен коронован жерав, загадъчната ивичеста хиена и една от най-известните птици на Австралия – кукабурата, прочута по цял свят със своя необичаен зов.

С новите експонати посетителите ще могат да се потопят още по-дълбоко в атмосферата на африканските савани и австралийските гори, срещайки се отблизо с животни, които впечатляват с външния си вид, поведението си и своите удивителни адаптации към живота в дивата природа.

Всяко от новите попълнения разказва своя собствена история. Жирафът е символ на африканската савана и най-високият сухоземен бозайник на планетата. Черният коронован жерав впечатлява със своята изящна осанка и характерна златиста корона. Ивичестата хиена, често неразбрана и подценявана, е незаменима част от природния баланс, а кукабурата е една от най-разпознаваемите птици на Австралия, превърнала се в истинска природна емблема.

През следващите седмици Регионалният природонаучен музей – Пловдив ще представи всеки от новите експонати чрез специална поредица от публикации в социалните мрежи, които ще разкриват любопитни факти, интересни истории и малко известни особености за живота на тези впечатляващи животни.

Музеят отправя покана към всички жители и гости на Пловдив да посетят зала „Африка и Австралия“ и да бъдат сред първите, които ще се срещнат с най-новите попълнения в експозицията.

Защото природата винаги има с какво да ни изненада – стига да ѝ дадем възможност да ни разкаже своята история.