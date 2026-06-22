С идването на летните жеги познатият проблем отново излиза на преден план – безводието в селата около Пловдив. Това, което преди години започна като локални аварии и временни режими, вече се е превърнало в устойчива криза с повтарящ се летен цикъл, който засяга десетки населени места в областта.
Картината в средата на юни 2026 г. е тревожна: в ежедневните бюлетини на ВиК-Пловдив се отчитат множество села с частично или напълно нарушено водоподаване, а напрежението между жители, местна власт и оператор расте.
Къде кризата е най-осезаема?
Община „Родопи“ и „Марица“ – най-горещата точка
Села като Оризари, Златитрап, Брестовица и Браниполе редовно попадат в режим на ниско налягане или пълни прекъсвания.
Особено показателен е случаят със Златитрап и Оризари, където жителите организираха подписка с искане за резервен генератор на помпената станция, след като всяко прекъсване на електрозахранването автоматично води до спиране на водата.
Средногорието и планинските села
В по-високите райони на областта – включително части от общините Калояново (Дуванлии, Церетелево) и Карлово (Розино) – проблемът е още по-силен. Там водоизточниците пресъхват още преди пика на лятото, а в някои населени места ситуацията периодично прераства в местни протести.
Асеновградско и Първомайско
И тук системата е под напрежение – „Долни Воден“, Чешнегирово и Триводици са сред населените места с чести аварии и прекъсвания.
Причините: стара система, големи загуби и липса на резерв
Според данни на институциите, основните фактори зад кризата остават непроменени:
- над 60% загуби по мрежата – вода, която изтича още преди да достигне до потребителите;
- амортизирани помпени станции и липса на резервно захранване, което прави системата уязвима при всяко прекъсване на тока;
- намаляващи подземни водни ресурси, повлияни от климатичните промени и засушаването;
- липса на навременни инвестиции в ключови довеждащи и вътрешни водопроводи.
Резултатът е предвидим: всяко лято системата влиза в режим на аварийно управление.
Какво се предприема – и какво остава на хартия
На институционално ниво се посочват няколко мерки:
- внедряване на SCADA системи за управление на водоеми и мрежи в отделни райони;
- подмяна на част от помпеното оборудване с по-енергийно ефективни агрегати;
- инвестиционни програми, финансирани чрез Асоциацията по ВиК;
- национален план за 4-годишна модернизация на водната инфраструктура, с приоритет Пловдивска област.
Паралелно с това обаче цената на водата вече надхвърля 6 лв. за кубик с ДДС, като аргументът е нуждата от средства за ремонти и модернизация.
Между обещанията и реалността
Въпреки стратегиите и проектите, на терен ситуацията остава неравномерна – част от селата продължават да са на ръба на режим или вече функционират с прекъсвания.
Локалните проблеми все по-често прерастват в конфликти между:
- жители, които настояват за реални решения;
- местни власти, които търсят ускоряване на инвестиции;
- ВиК оператор, който се позовава на ограничени ресурси и сложна инфраструктура.
Най-ярките примери за системен проблем
В тази обща картина Брестовица, Златитрап и Оризари се открояват като само един от най-ярките примери за системен проблем – с подписки, технически аварии, прекъсвания при всяко спиране на тока и засилващо се напрежение около липсата на резервни мощности.
Именно там въпросът вече не е дали ще има проблем, а колко често ще се повтаря.
Очаквайте продължение по темата.
Снимката е илюстративна: архив
2 коментари
37 години демокрация и евроатлантизъм!
Този проблем скоро ще бъде и в Пловдив с това презастрояване и увеличаване на населението в Пловдив.
Живял съм в Тракия на 8 етаж до 2002год. нямаше проблем с напора на водата- сега доколкото знам вече петият етаж има проблем. В другите квартали е същото, даже и по зле- Напора повече от трети, четвърти нагоре не може да захрани. водоизточниците на Пловдив са недостатъчни и водопроводната мрежа е вече малка. Същото се получава и с канализацията. Скоро време при всеки дъжд от шахтите ще блика смесена канална с дъждовна вода и ще ни залива. С толкова много бетонни сгради се презастроява града. Ще се получи като в к.к. Елените