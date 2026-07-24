3 места в и около Пловдив, които превръщат уикенда в приключение

Не е нужно да пътувате далеч, за да превърнете един обикновен уикенд в истинско приключение. На по-малко от час път от Пловдив ви очакват места, където децата могат да управляват UTV, да се возят в ретро автомобили или да прелетят над язовир с алпийски тролей. Събрахме три идеи, които гарантирано ще разнообразят семейното ви свободно време.

Fun Park Plovdiv

Сред многото възможности за семейни развлечения край Пловдив Fun Park Plovdiv се отличава с концепция, която съчетава първи стъпки в моторните спортове, активни игри и време сред природата. Идеята е проста – децата да оставят телефоните настрана, да се движат повече и чрез развлечение да придобиват нови умения.

В основата на начинанието е Детската академия, чиято цел е да съчетава обучението със забавлението. Най-голям интерес предизвиква именно възможността за деца на възраст между 4 и 15 години да управляват истински детски UTV по специално изградено трасе под постоянния контрол на инструктор. Преди всяко каране те преминават кратък инструктаж, запознават се с правилата за безопасност, а резултатът е не само незабравимо преживяване, но и развиването на умения като концентрация, координация и увереност.

Като част от обучението се предлагат и индивидуални тренировки с детски мотоциклети. Заниманията се водят от сертифициран инструктор и са съобразени с възрастта и уменията на всяко дете.

Освен академията, паркът разполага с голям надуваем playground, просторни зелени площи, детска площадка, спортно игрище и заведение с меню за цялото семейство. Fun Park Plovdiv е подходящ както за уикенд разходки, така и за детски рождени дни, фирмени събития и семейни празници.

Повече информация за парка, предстоящите събития и възможностите за посещение може да бъде намерена във Facebook страницата Fun Park Plovdiv Kids UTV Academy и на www.funparkplovdiv.bg.

с.Оризари

тел. за контакт: 0890 100 190

Retro Safari Plovdiv

Ако търсите различен начин да откриете Пловдив, Retro Safari Plovdiv предлага пътуване, което прилича повече на машина на времето, отколкото на обикновена туристическа обиколка. Вместо стандартен автомобил, тук се качвате в внимателно подбрани ретро социалистически превозни средства – от класически Москвич до престижната Волга, всяко със своя история и характер.

Идеята е да погледнете града от различна перспектива – така, както са го преживявали поколенията преди нас. Ретро автомобилите превръщат обиколката в истинско пътешествие назад във времето, в което историята, архитектурата и градските контрасти оживяват по нов начин.

Туровете продължават около 80 минути и предлагат няколко различни маршрута из Пловдив:

Панелният град на Пловдив – разходка през кварталите Тракия и Столипиново, която показва друга страна на града – далеч от познатите туристически маршрути. Маршрутът разказва за развитието на големите жилищни комплекси, различните общности и контрастите, които изграждат съвременния облик на Пловдив.

– разходка през кварталите Тракия и Столипиново, която показва друга страна на града – далеч от познатите туристически маршрути. Маршрутът разказва за развитието на големите жилищни комплекси, различните общности и контрастите, които изграждат съвременния облик на Пловдив. По течението на Марица – ретро разходка край една от най-важните природни дадености на града. От прозореца на стар автомобил реката изглежда различно, а маршрутът разкрива връзката между Пловдив и Марица – от древността до днес.

– ретро разходка край една от най-важните природни дадености на града. От прозореца на стар автомобил реката изглежда различно, а маршрутът разкрива връзката между Пловдив и Марица – от древността до днес. Около хълмовете на Пловдив – пътуване сред един от най-разпознаваемите символи на града. Шестте сиенитни тепета са не само природен феномен, но и място, свързано с хилядолетната история на Пловдив.

Освен организираните маршрути, Retro Safari предлага и възможност за наемане на ретро автомобил за специални поводи – идеален избор за събития, празници или просто за хора, които искат да преживеят града по различен начин.

Контакти: retrosafari.bg@gmail.com

телефон: +359 88 786 8653

Приключенски парк Язовира, в близост до Пампорово

Ако сте готови да излезете извън Пловдив, но не и далеч от природата, Приключенски парк „Язовира“, разположен в близост до Пампорово, предлага цял ден, изпълнен с активности за всички възрасти.

Тук ще откриете въжена градина с девет препятствия, нинджа трасе, детски тролей, семейни веломаршрути, планински велосипеди, фитнес на открито, кът за игри, риболов и горска пътека за бягане.

Сред най-големите атракции е 360-метровият алпийски тролей, който преминава над водите на язовира и предлага впечатляващи гледки. Любителите на адреналина могат да изберат още ATV турове, пейнтбол или конна езда, а прохладата на гората и чистият планински въздух превръщат мястото в чудесна идея за еднодневно семейно бягство.