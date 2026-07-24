Предават на съд 23-годишен за жестокото убийство на жена в Първомай

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе обвинителен акт спрямо мъж на 23 г. Той е предаден на съд за това, че на 18.08.2025 г. в гр. Първомай, обл. Пловдив умишлено e умъртвил другиго – 44-годишна жена, като убийството е извършено предумишлено и с особена жестокост – престъпление по чл. 116, ал.1, т.6, пр.3 и т.9 вр. чл. 115 от Наказателния кодекс.

По делото е установено, че 23-годишният мъж на 18 август 2025 г. пристигнал с лек автомобил в гр. Първомай. Успял да влезе в дома на пострадалата жена, като й нанесъл с нож девет прободно-порезни рани. Подаден e бил сигнал на тел. 112. Лекарите са констатирали смъртта й. Той е бил задържан по-късно от полицейски служители в гр. София.

Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.