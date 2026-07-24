Какво да правим в Пловдив (24.07– 30.07)

Нашата кауза това лято: Епископската базилика по пътя към ЮНЕСКО

Ако има място в Пловдив, което заслужава да бъде видяно поне веднъж, това безспорно е Епископската базилика. Един от символите на града днес е и на прага на нещо още по-голямо, а именно – кандидатурата за включване в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Епископската базилика е най-голямата раннохристиянска базилика у нас и дом на едни

от най-впечатляващите мозайки в Европа. В момента тя е в процес на подготовка на

кандидатурата си за включване в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО и е

сред най-сериозните претенденти за това престижно признание.

През юли и август всички желаещи могат да подкрепят този процес по един лесен начин – като върнат пластмасови бутилки или кенове в автоматите на Lidl и изберат опцията за дарение.

Една бутилка. Една стъпка по-близо до ЮНЕСКО.

24 юли

Hills of Rock

Новите артисти, които се присъединяват към Hills of Rock 2026, са сред водещите имена на съвременната рок и метъл сцена с мощно присъствие на живо и стабилна фен база, която отдавна ги поставя сред най-желаните групи за българската публика. Обещанието за три силни дни с различен музикален акцент за следващото фестивално лято в Пловдив вече започва да придобива все по-ясна форма. Към обявените по-рано Godsmack, Vended, Paradise Lost, Nothing More, Nevermore и Of Mice & Men се присъединяват още седем артисти, които разширяват стилистичния диапазон на фестивала и добавят нов интензитет към програмата. Lamb Of God, Electric Callboy, Black Label Society, Deafheaven и Karen Dio ще се включат на основната сцена на Hills of Rock 2026, Orbit Culture и The Toy Dolls допълват селекцията с ключови сетове на втората сцена, а билетите са в продажба в мрежата на Тикет Стейшън. С новите си попълнения фестивалът продължава да изгражда силен и многопластов афиш, в който се срещат различни поколения, сцени и посоки в тежката музика.

И втората сцена на Hills of Rock 2026 вече има своите силни международни попълнения. Orbit Culture, създадени в шведския град Екшьо, са сред най-обсъжданите нови имена в съвременния метъл. Звукът им съчетава груув, мелодия и кинематографична дълбочина, стъпила върху стабилна DIY основа. The Toy Dolls носят различна, но не по-малко мощна енергия – пънк с ярко чувство за хумор, абсурд, сценична лудост и култов статут. Основани през 1979 г. в Англия, те успяват вече десетилетия да бъдат едновременно анархични, мелодични и заразително забавни, а България ги обича.

Гребна база

24.07 – 26.07.2026

Уоркшоп в Пловдив: Естетика на живота: вино, бижута и вътрешна хармония

В тази специална вечер ще се потопим в света на виното, енергията и естествените камъни. Едно сетивно и емоционално преживяване, посветено на вътрешното усещане, интуицията и връзката със самите нас.

Вдъхновени от това усещане, ще изберете своите естествени камъни по интуиция и ще създадете лична гривна с намерение – бижу, което да остане като символ на това, което искате да привлечеш, запазиш или подариш на себе си.

Очаква ви бутиково преживяване за душата и сетивата, в което виното, творчеството и енергията на естествените камъни се преплитат в една запомняща се вечер, създадена да ви накара да почувствате, да се отпуснете и да подарите внимание на себе си.

Seewines Plovdiv

19:30 часа

Acoustic Voyage@Контрабас

„Acoustic Voyage“ е акустична crossover група, създадена от пианиста Христо Попов.

В традиционния live петък на бар Контрабас ще чуете неговия квинтет, събран отбрано, за да придаде ново звучене на познати поп и рок песни, наред с арии на Моцарт, преработени със съвременното влияния на джаз и рок саунда.

Христо се стреми музиката на проекта му Acoustic Voyage да премине отвъд стиловите граници, за да звучи едновременно силна, романтична, грууви и лирична.

Музикантите обещават атмосферата да е енергична и емоционална.

Лиза-Мари Лилахабамрунг – вокал

Виктор Пачеджиев – цигулка

Розали Хазенбахер-Ленгер – виолончело

Христо Попов – пиано

Георги Томов – кахон

Бар Контрабас

21:00 часа

Йо Йо Бенд – Михаил Йосифов и Христо Йоцов

Йо Йо Бенд се завръща „В джаза“ в оригинален състав!

Пригответе се за една незабравима вечер, защото легендарната формация Йо Йо Бенд се събира отново на сцената, за да ни подари чиста доза музикална магия. Групата пристига в своя абсолютен оригинален състав, обединяващ някои от най-ярките и виртуозни имена на съвременната джаз сцена:

Мишо Йосифов – тромпет

Арнау Фарас – саксофон

Стийв Хамилтън – пиано

Борис Таслев – бас

Христо Йоцов – барабани

Музикантите са подготвили специална селекция, която балансира между новото и добре познатото. Вечерта ще бъде изпълнена с премиерни изпълнения от най-новата им програма, но момчетата няма да пропуснат да ни разтанцуват и с емблематичните хитове от първите си два албума.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Club Mix by Pink Tsonk & Sunshine @ Читалнята

Най-приветливо каним всички на едно ранно, петъчно парти, директно след работа. Музиката ще бъде селекция от клубни хитове от периода 1989-2005, внимателнo подбрани от Pink Tsonk & Sunshine, така че елате да потанцуваме заедно! Слагайте удобни обувки и Ви очакваме!

Читалнята

19:00 часа

25 юли

OPERA OPEN 2026: АИДА – Верди / AIDA – Verdi

АИДА – Верди

Диригент – Пьотр Сулковски

Режисьор – Нина Найденова

Художник – Борис Стойнов

Видеодизайн – Петко Танчев

Художник костюми – Цветанка Петкова – Стойнова

Хореограф – Мариана Крънчева

Хормайстори – Атанаска Попова, Цветан Цветков

Асистент – режисьори – Марк Фаулър, Тодорка Митковска

Концертмайстор – Божидар Бенев

Действащи лица и изпълнители

Аида – Таня Иванова

Радамес – Иван Момиров

Амнерис – Мария Радоева

Амонасро – Венцеслав Анастасов

Рамфис – Божидар Божкилов

Фараонът на Египет – Ивайло Джуров

Жрица – Светлана Драгоилова

Вестител – Борис Кучков

Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив

Античен театър

21:00 часа

ПРОГГ:: Plamen K B2B Pink Tsonk @ Конюшните

ПРОГГ е музикален проект на Plamen K и Pink Tsonk, чиято цел е да популяризира модерната ъндърграунд прогресив хаус сцена у нас. Събитията, които ПРОГГ създават, взаимодействат с различни български и световни артисти в различни жанрове на електроннaта музика. Вече 9 години ПРОГГ не изневерява на качествената прогресив музика и нейните верни почитатели, обръщайки поглед към нови съвместни проекти с различни артисти.

Малките конюшни

19:00 часа

MAZETTO GROOVES: TERRACE PARTY w/ .Paff, Shishkaveli & Sulev

На 25 юли от 20:00 часа музиката ще бъде в ръцете на .Paff, Shishkaveli и Sulev. Очаква те лятна вечер с питиета и внимателно подбрана музикална селекция.

Bally Club

20:00 часа

27 юли

Международен фолклорен фестивал 2026

За 30-ти пореден път Пловдив ще бъде домакин на Международния фолклорен фестивал – едно от най-ярките и обичани културни събития, което всяко лято събира публика от всички възрасти и носи настроение, емоции и незабравима атмосфера. Фестивалът отново ще превърне горещите юлски и августовски вечери в истински празник на музиката, танца и традициите.

На сцените в града ще се изявят фолклорни танцови състави от различни краища на света, които ще представят богатството на своите култури чрез ритъм, цвят и автентична енергия. Публиката ще има възможност да се потопи в пъстра палитра от традиции, събрани на едно място – в сърцето на Пловдив.

Тази година Пловдив ще посрещне фолклорни състави от Грузия, Мексико, Перу, Румъния, Черна гора и България. Домакин на фестивала е емблематичният Фолклорен ансамбъл „Тракия“ – Пловдив.

Останалите събития може да проследите в двуезичния дигитален гид под тепетата Lost in Plovdiv.

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова