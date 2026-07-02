Аварии оставиха без вода части от Пловдив

Две аварии по водопроводната мрежа оставиха без вода райони в Пловдив днес, съобщиха от ВиК – Пловдив.

Засегнат е районът около бул. „Цариградско шосе“ до „Ауто Ташев“, както и районът на ул. „Тиса“ №2.

Според информацията на дружеството водоподаването на двете места ще бъде възстановено до 17:00 часа, ако ремонтните дейности приключат по график.

Освен в Пловдив, аварии има и в редица населени места в областта. Нарушено е водоподаването в квартал „Долни Воден“ в Асеновград, селата Добралък, Тополово, Драгойново, Градина, Правище, Церетелево и Голям Чардак, както и в части от Карлово, Кричим, Стамболийски, Куклен и Първомай.

В някои райони проблемите са вследствие на аварии по водопроводната мрежа, а в други – заради прекъснато електрозахранване на помпени станции.

От ВиК – Пловдив уточняват, че екипите работят по отстраняването на повредите, а водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключване на ремонтите или след възстановяване на електрозахранването.