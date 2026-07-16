Бизнес планът на дружеството за 2027–2031 г. потвърждава част от проблемите, за които Под тепето вече писа. За Брестовица се планира изцяло нова водопроводна мрежа и три нови кладенеца

След като през последните седмици Под тепето отвори темата за безводието в Пловдивска област с поредица от публикации за Брестовица, Златитрап, Оризари и състоянието на ВиК инфраструктурата, официален документ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив потвърждава, че проблемът далеч не е инцидентен.

В проекта на Бизнес план на дружеството за периода 2027–2031 г., който предстои да бъде разгледан от Общинския съвет в Пловдив днес, а след това и от извънредното заседание на регионалната „Асоциация по ВиК“ на 30 юли, самият оператор признава, че всяко лято средно около десет населени места в областта преминават на временен режим на водоснабдяване.

Като причина се посочват климатичните условия, намаляващите водни ресурси и необходимостта от допълнителни технически мерки.

Брестовица остава сред най-проблемните точки

В документа специално място е отделено на Брестовица – село, което през последните години нееднократно попада в общественото внимание заради проблемите с водоснабдяването и качеството на питейната вода.

В бизнес плана се посочва, че Брестовица продължава да има дългогодишен проблем със завишено съдържание на манган.

Като решение ВиК планира изграждането на изцяло нова довеждаща и разпределителна водопроводна мрежа, както и въвеждането в експлоатация на три нови тръбни кладенеца в района на помпена станция „Брестовица 3“.

На практика това е най-мащабната предвидена намеса за селото от години насам.

Проблемите не са само в Брестовица

Документът очертава и други критични точки в областта.

За Белащица и Браниполе се признават трайни отклонения по показателя „нитрати“, като вече се изпълнява пилотен проект за пречистване на водата чрез йонообменни смоли.

В Кръстевич дружеството отчита недостиг на вода и предвижда нов сондажен кладенец, довеждащ водопровод и пречиствателна станция. – Областният управител поиска тясно работно взаимодействие между ВиК – Пловдив, кмета на Община Хисаря и инициативния комитет по повод безводието в село Кръстевич

При Драгойново проблемът е още по-сериозен – компрометиран водоизточник и алтернативно захранване, което също не отговаря напълно на изискванията за качество.

В Първомай и Караджалово вече работят пилотни инсталации за пречистване на вода със завишено съдържание на естествен уран.

Какво още обещава ВиК?

Освен конкретните обекти, в бизнес плана са заложени по-мащабни мерки:

проучване и изграждане на нови сондажи;

свързване на отделни водоснабдителни системи, за да могат да се подпомагат взаимно при недостиг;

рехабилитация на водопроводната мрежа;

намаляване на загубите на вода;

внедряване на интелигентни водомери;

повишаване на енергийната ефективност на помпените станции.

Между признанията и реалността

Прави впечатление, че част от проблемите, описани в бизнес плана, са добре известни на жителите на засегнатите населени места от години. За Брестовица, например, местните хора многократно са настоявали за трайно решение на кризата с водоснабдяването и качеството на водата. Подобно е положението и в други населени места, където всяко лято се стига до намалено налягане или режим.

Новият документ показва, че ВиК официално признава необходимостта от сериозни инвестиции. Големият въпрос обаче остава дали заложените мерки ще бъдат реализирани в срок и дали ще сложат край на ежегодните водни кризи, или ще останат поредните обещания на хартия.

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