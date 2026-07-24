Искате ли лифт до върха на Бунарджика?

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Община Пловдив направи с решителност първа крачка от реализирането на един според мнозина фантасмагоричен проект- изграждане на кабинков лифт до върха на Бунарджика. Градската управа очевидно се е отказала от абсурдната хрумка за проектирането на фуникуляр до най-горната част на тепето, но пък размрази една позабравена идея- въжена линия на хълма.

Катастрофирала в концепцията си за фуниколяр в твърдата стена на общественото мнение, администрацията обяви обществена поръчка за проектиране на въжено съоръжение, което да може да „извозва“ пловдивчани и гости на града до върха на Хълма на освободителите. Поръчката е на стойност 213 хиляди евро без ДДС, като не е ясно дали дори да бъде изпълнено проектирането тази мегаломанска към този етап идея въобще някога ще бъде реализирана, на фона на толкова много висящи във въздуха жизненоважна за града проекти. Едва ли някой би се осмелил да говори с конкретни цифри, опаковайки тази лифтовата идея с чисто финансови параметри, но със сигурност едно евентуално нейно реализиране ще струва изключително много пари, без да е ясно откъде точно ще се появят те.

В процедурата сега се търси изработване на обемно-устройствено проучване, на база което да се изработи предложение за виза за проектиране за разполагане на необходимите станции и съоръжения за изграждането на пътническа въжена линия. Целта е да се стигне до Идеен проект, който общината иска да представи за обществено обсъждане с 3D визуализации, а след това да се премине към технически проект.

“ Проектът има за цел да осигури екологичен, достъпен и безопасен транспорт от ниската паркова или лесопаркова зона в подножието на хълма, прилежаща към бул. „Руски“ или ул. „Волга“ (или друго подходящо място аргументирано с проекта), към високата лесопаркова зона от установената мемориалната зона на хълма Бунарджик. Изпълнението следва да се извърши в два самостоятелни етапа във връзка с провеждането на необходимите съгласувателни процедури предвид статута на територията, както и други изисквания свързани с действащия план за управление. В първия етап се предвижда: извършване на допълнителни предварителни проучвания, извършване на обемно-устройствено проучване, изработване на предложение за виза за проектиране за разполагане на необходимите станции и съоръжения за изграждането на пътническа въжена линия, изработване на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“, ведно с 3д презентация на проекта. Във втория етап се предвижда изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ с необходимите допълнителни проучвания. В обхвата на услугите е Проектантът да извършва авторски надзор по време на строителството“, се казва в поръчката, обявена вчера.

Сигурно е, че тази категорична стъпка на общината с обявяването на процедурата за проектиране ще нажежи градските страсти. Припомняме, че темата за лифт на тепето не е нова и е обсъждана вече няколко пъти през годините, като при всички опити претърпяваше пълно крушение. Още през 2015 година идеята за лифт на Бунарджика наежи природозащитници и архитекти. През 2018, покрай плановете за облагородяване на хълма, отново бе изказано мнението, че той няма нужда от кафене на върха и лифт, за да привлича туристи.

Какво се е променило от тогава до днес, не знаем. Но искаме да разберем вашето мнение в коментари към публикацията ни. Искате ли кабинков лифт до върха на Бунарджика?