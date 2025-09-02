БългарияВластНовини

От януари: Пенсионерите ще могат да вземат пенсиите си от всяка пощенска станция

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:11ч, вторник, 2 септември, 2025
520 222 1 минута

От 1 януари всички пенсионери ще могат да получават пенсиите си във всяка пощенска станция в страната, независимо дали са в родното си село, на гости при децата или на почивка. Това съобщи вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов в Бургас.

Той определи това като „реална помощ за възрастните хора, които разчитат основно на пари в брой“. По думите му, мярката ще улесни хиляди пенсионери в първите месеци на прехода към еврото.

Какво означава това за пенсионерите?

  • Пенсиите ще могат да се взимат от всяка поща, без значение адресът по лична карта.
  • В малките населени места, където няма банки и банкомати, пощите ще поемат ключова роля.
  • Вече над 1500 пощенски станции имат обучени служители и техника за обмяна на лева в евро – машини за броене, детектори за фалшиви банкноти, видеонаблюдение и др.
  • В пет ключови станции ще има и постоянно полицейско присъствие за сигурност през първите шест месеца от обмяната.

Пощите са най-близо до хората. Логично е именно те да подпомогнат процеса на въвеждане на еврото“, допълни транспортният министър, цитиран от vesti.bg.

Във всички пощенски станции ще се осигури постоянна връзка и координация с Българската народна банка и Министерството на вътрешните работи. В пет ключови станции ще има полицейско присъствие през целия шестмесечен период на свободната обмяна. Това гарантира, че процесът ще бъде безопасен и прозрачен за всички граждани, каза транспортният министър.  

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:11ч, вторник, 2 септември, 2025
520 222 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

520 коментари

  4. Herkese selam, bu site oyuncuları için kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Vaycasino giriş linkini tekrar güncelledi. Erişim hatası yaşıyorsanız panik yapmayın. Yeni Vay Casino giriş adresi artık burada: Vaycasino Kayıt Paylaştığım bağlantı ile direkt siteye erişebilirsiniz. Güvenilir bahis deneyimi için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol şans dilerim.

    Отговор

  5. Herkese merhaba, Vay Casino kullanıcıları için kısa bir duyuru paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi Vaycasino adresini yine güncelledi. Giriş hatası yaşıyorsanız endişe etmeyin. Son Vaycasino giriş linki artık aşağıdadır: Resmi Site Paylaştığım bağlantı üzerinden vpn kullanmadan hesabınıza erişebilirsiniz. Güvenilir casino deneyimi sürdürmek için Vay Casino tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar temenni ederim.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина