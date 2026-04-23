Три сценария за икономиката: какво очаква България през 2026 г. 

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:33ч, четвъртък, 23 април, 2026
За 2026 г. възникват значителни рискове поради нестабилността на геополитическата и вътрешнополитическата обстановка на международно, регионално и местно равнище. Поради това е оправдано да се изготвят и представят повече от един сценарий за икономическото развитие. В тази връзка Фискалният съвет разработи три прогнозни сценария за 2026 г. — реалистичен, песимистичен и силно песимистичен. Базовият сценарий е реалистичният, с вероятност 60 %, докато на песимистичния и силно песимистичния сценарий са оценени с вероятност от по 20 %. 

Реалистичен сценарий 

Следва да се отбележи, че базовият сценарий за икономическото развитие през  2026 г. се основава на рязко покачване на цените на енергията вследствие на войната в Персийския залив. Базовият сценарий се характеризира с влошаване на външната конюнктура, което отразява забавяне на растежа, дължащо се на класически шок на предлагането, подобен на този от 70-те години на миналия век. 

Шокът в предлагането е събитие, което внезапно увеличава или намалява предлагането на стока или услуга. Тази внезапна промяна засяга равновесната цена на стоката или услугата и общото ценово равнище в икономиката. Шокът в предлагането може да доведе до стагфлация поради комбинацията от растящи цени и спадащо производство. 

Реалистичната прогноза се основава на ключовото предположение, че военният конфликт в Близкия изток ще бъде относително краткотраен, продължаващ най-много до средата на 2026 г., след което се очаква постепенно възстановяване на икономическата активност и нормализиране на цените на петрола и природния газ. 

Песимистичен сценарий  

Този сценарий предполага, че смущенията в международната търговия,  предизвикани от военния конфликт, ще продължат и след второто тримесечие на  годината. Смущенията в доставките на тези суровини ще продължат до третото  тримесечие на 2026 г., след което се наблюдава сравнително бързо възстановяване на търговските потоци. 

Силно песимистичен сценарий 

Този сценарий е вероятен при предположението за по-тежък и продължителен шок в доставките на енергийни ресурси, включително прекъсване на по-голямата част от потоците през Ормузкия проток. Освен логистичните затруднения се очакват и преки щети върху енергийната инфраструктура на страните износителки на енергия в Близкия изток в резултат на военни операции, което значително удължава периода на възстановяване на доставките на тези стоки. Обемът започва да се нормализира едва в началото на 2027 г. Вследствие на това несигурността на международните финансови пазари е по-изразена и продължителна, което допълнително засилва негативните  икономически ефекти. Предпоставките, на които се основава този сценарий, са, че нашите водещи търговски партньори ще преживеят продължителна и задълбочаваща се  стагнация, съпътствана от фискални кризи, ревизия в посока надолу на плановете за частни инвестиции и изплащане на минимални траншове по ПВУ. 

Съгласно член 6, ал.1 т.2 от Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми, Фискалният съвет съгласува (валидира) макроикономическата прогноза на Министерство на финансите. 

Табл. 1. Прогнози на Фискалния съвет 2026 – реалистичен, песимистичен и силно  песимистичен сценарий 

Индикатори 2026  Реалистичен2026  Песимистичен2026 Силно  песимистичен
БВП номинал сума 126 987 126 659 125 301
БВП номинал растеж 9,5% 9,2% 8,0%
БВП реален растеж 2,5% 1,9% 0,5%
Дефлатор 6,8 7,2 7,5
Хармонизирана средногодишна  инфлация 4,2% 4,6% 5,0%
Потребление сума 102 794 102 702 102 426
Потребление растеж 11,70% 11,60% 11,30%
Инвестиции обща сума 25 548 25 372 24 691
Инвестиции дял БВП 20,1% 20,0% 19,7%
Износ сума 60 396 60 338 59 455
Внос сума 61 751 61 751 61 271
Салдо -1 355 -1 414 -1 816

Вижте още на: https://www.fiscal-council.bg/bg

