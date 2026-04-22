Нова „ЕкоМап“ карта на контейнерите в Пловдив – нов инструмент или добре забравено старо?

Община Пловдив обяви новата дигитална платформа „ЕкоМап Пловдив“ – интерактивна карта на контейнерите за отпадъци в града, която трябва да улеснява разделното събиране. При проверка обаче се оказва, че линк към картата липсва, а „ЕкоМап Пловдив“ не може да бъде открита онлайн. В интернет съществуват само прессъобщения за проекта, но няма публично достъпна карта, която гражданите реално да използват.

Община Пловдив обяви „ЕкоМап“ – дигитална карта на контейнерите, но линк към нея липсва

Община Пловдив съобщи на страницата си във Фейсбук и изпрати прессъобщение до медиите със заглавие: „Пловдив с нова дигитална карта на контейнерите„, която окачестви като „още една стъпка към по-чист и по-информиран град„.

Според официалната информация, „ЕкоМап Пловдив“ предлага интерактивна карта с обозначени съдове за отпадъци, игрови съдържания, тестове и визуално представяне на процеса на рециклиране. Платформата трябва да насочва потребителите към най-близките контейнери и да подпомага изграждането на навици за разделно събиране.

Дигитална платформа без публичен достъп: Има прессъобщение за карта, но няма публично достъпна карта

При проверка обаче се оказва, че към момента липсва публичен достъп до самата карта. В интернет се откриват единствено прессъобщения и препечатки на информацията, но никъде не е публикуван активен линк към „ЕкоМап Пловдив“, нито вградено интерактивно съдържание. Не е ясно дали платформата вече работи онлайн, дали е предназначена само за образователни презентации или ще бъде публикувана на по-късен етап.

Това се случва и на фона на друга промяна – преди години сайтът на ОП „Чистота“ разполагаше със собствена интерактивна карта на контейнерите, базирана на Google Maps. Тя позволяваше на гражданите да виждат локациите на съдовете в различните райони на града. При обновяване на сайта тази карта беше премахната, а на нейно място останаха единствено текстови списъци с адреси. Например, „Точки” на съдовете за разделно събиране на отпадъците от опаковки за район Централен.

Новата „ЕкоМап“ визуално и като идея напомня на вече съществувалата услуга, но засега остава само обявена, без реален публичен достъп. Това поставя въпроса дали става дума за работещ инструмент за гражданите или за образователен проект, който все още не е достъпен извън презентациите.

Темата за контейнерите в Пловдив от години е чувствителна, особено в квартали с недостиг на съдове. Под тепето неведнъж е писал за дисбалансите в разпределението.

Данни от предходни публикации показват, че в Столипиново – един от най-големите квартали в града – броят на контейнерите е бил десетки пъти по-нисък спрямо населението. В различни периоди се съобщаваше за между 17 и около 60 контейнера за десетки хиляди жители, като впоследствие общината обявяваше частично увеличаване на броя им.

В този контекст една публична карта би могла да бъде не само образователен инструмент, но и механизъм за прозрачност – да показва къде има съдове и къде липсват. За да изпълни тази функция обаче, платформата трябва първо да бъде достъпна.

Към момента „ЕкоМап Пловдив“ съществува като обявен проект, но без активна карта, която гражданите да използват.

Остава да проследим дали и кога дигиталният инструмент ще бъде публикуван онлайн.