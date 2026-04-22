Априлски сняг покри Родопите

Априлски сняг изненада високите части на Родопите и върна зимната обстановка дни преди края на месеца. Побеляло е село Лилково в община „Родопи“, където снежинки покриха района още тази сутрин.

В съседните села Дедово и Бойково вали дъжд, а в района на Дедово има и мъгла. Пътищата са мокри и проходими, но при зимни условия. От общината призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Априлски сняг е натрупал и по най-високите части на община Асеновград. Пътищата в планинските райони са разчистени, но движението остава при зимни условия, съобщиха от общината.

Сняг заваля тази сутрин и в най-високо разположеното село в страната – Манастир, община Лъки.

Малка снежна покривка има и по проходите Превала, Рожен и Пампорово. По данни на Планинската спасителна служба новият сняг в района на Пампорово достига около 10 сантиметра, като валежите продължават.

Бяла покривка има и в района на Доспат, докато в по-ниските части на област Смолян вали слаб дъжд. Към момента движението през проходите остава без ограничения, но пътните настилки са мокри и хлъзгави.

Шофьори в социалните мрежи предупреждават да се кара внимателно, особено с автомобили с летни или износени гуми, тъй като зимната обстановка се завърна неочаквано в края на април.

