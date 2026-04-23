Ясни са номинациите за престижната Награда „Пловдив“ 

Днес станаха ясни номинациите за удостояване с престижната Награда „Пловдив“. В рамките на два дни, комисиите разгледаха постъпилите предложения и определиха номинациите за всяка категория. Припомняме, че съгласно Статута на Награда „Пловдив“, със заповед на Кмета на община Пловдив и след изтичане на срока за приемане на предложенията, се назначават осем специализирани комисии за присъждане на наградите в разделите:

„Художествена литература и хуманитаристика“, „Художествен превод“, „Журналистика“, „Архитектура и естетизация на градската среда“, „Музика и танцово изкуство“, „Театър“, „Изобразително изкуство“, „Съвременни мултижанрови и аудио-визуални изкуства, фотография“.

Постъпилите предложения в категориите „Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта“ и „Произведение на изкуството, предназначено за деца” се разглеждат от една постоянна комисия, в чийто състав участват: представители на ПУ „Паисий Хилендарски“, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, НХГ „Цанко Лавренов“, НГСЕИ, НУМТИ „Добрин Петков“, Регионален исторически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Регионален археологически музей, Градска художествена галерия, Народна библиотека „Иван Вазов“, ОИ „Старинен Пловдив“, ФА „Тракия“ и Регионална колегия на КАБ по предложение на техните ръководства.

Определянето на номинациите и излъчването на победители се извършва в два кръга. В първия кръг, който приключи днес, комисиите определят до три номинации за всяка от категориите, а във втория кръг, (два дни преди церемонията по награждаване), вземат решение кои да бъдат удостоени.

Предложенията за Награда „Пловдив” за дарители и спомоществователи в областта на изкуството и културата се правят от ресорния заместник-кмет. Специалната награда „Пловдив“ за изключителни постижения и цялостен принос се определя от Кмета на Община Пловдив.

Награда „Пловдив“ е най-високото отличие, което се връчва на заслужили деятели на пловдивската култура в навечерието на 24 май. С нея се удостояват творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за произведение, събитие или факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирано през предходната година. Победителите получават статуетка изобразяваща трон на Димчо Павлов, диплом и парична премия.

Тази година официалната церемония по награждаване ще се състои на 22 май, петък, любезен домакин ще е Драматичен театър – Пловдив и за трета година ще бъде съпътствана от Бал на творците. Входът е с покани!

Церемонията за удостояване с Награди „Пловдив“ е събитие на община Пловдив, което се реализира в партньорство с Драматичен театър „Н.О. Масалитинов“ Пловдив, Държавна опера Пловдив, Държавен куклен театър – Пловдив, НБ „Иван Вазов“ и Екип на БНТ 2.

НОМИНИРАНИ ЗА НАГРАДА „ПЛОВДИВ“ СА:

Раздел „Художествена литература и хуманитаристика“

1. Владислав Христов – за поетичната книга „Маслен нос“, издателство „Ерго“;

2. Кръстьо Раленков – за сборника с разкази „Предаване на семейния архив“, издателство „Жанет 45“;

3. Стефан Дечев – за книгата „Съединението срещу Задкулисието. Политика и памет (1885-1998)“, издателство „Жанет 45“.

Раздел „Художествен превод“

1. Здравка Петрова – за художествения превод от руски език на романа „Фокус“ от Мария Степанова, издателство „Жанет 45“;

2. Светлана Комогорова – Комата – за художествения превод от английски език на фестивално кино Sofia International Film Fest;

3. Васил Самоковлиев – за художествения превод от чешки език на романа „Завръщането“ от Петър Шестак, издателство „Ерго“.

Раздел „Журналистика“

1. Лиляна Бързева и Александър Богдан Томпсън – за документалния филм „Тeма с вариации“ – документален филм за пътя и личността на проф. Анастас Славчев;

2. Мария Луцова – за серия от репортажи за състоянието на културното наследство на Пловдив, включващо журналистическо разследване за погубения тютюнев склад на бул. „Христо Ботев“ 51 и поредицата за опасното състояние на емблематичната Балабанова къща;

3. Тони Михайлов – за публикацията „Магия в сърцето на Виена: Пианистката Донка Ангъчева добави златна страница в музикалната библия на България и Австрия“.

Раздел „Музика и танцово изкуство“

1. Държавна опера – Пловдив – за премиерата на операта „Вълшебната флейта“ от Волфганг Амадеус Моцарт;

2. Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ – за тържествения концерт „Памет, традиции, възход“ в зала С.И.Л.А. по случай 80 – годишнината от основаването на Пловдивското музикално училище;

3. Фолклорен ансамбъл „Тракия“ – за спектакъла „Четири пътеки – една сцена“ в ДК „Борис Христов“, посветен на четири юбилейни годишнини на артисти от Ансамбъла.

Раздел „Театър“

1. Димитър Николов-Шаблата – за актьорската игра в моноспектакъла „Момо или животът пред теб“ на ДКТ;

2. Стоян Радев – за реализацията на спектакъла „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор в ДТ Пловдив;

3. Театър „А`парт“ Пловдив – за програмата „40 стъпки по пътя А`парт“ по случай 40-годишния юбилей на Театър „А`парт“.

Раздел „Изобразително изкуство“

1. Градска художествена галерия – Пловдив – за изложбата „Колю Витковски. 100 години“ в изложбена зала „2019“ на ГХГ;

2. Доц. Свилен Костадинов – за юбилейна изложба скулптура „70 обиколки около слънцето“ в галерия „Капана“ на ГХГ по повод 70-годишнината на твореца;

3. Ангел Пачаманов – за юбилейна изложба живопис „Божествената геометрия“ на Ангел Пачаманов в изложбена зала „2019“ на ГХГ по повод 80-годишнината на твореца.

Раздел „Съвременни мултижанрови и аудио-визуални изкуства, фотография“

1. Минко Михайлов – за фотографската изложба „Япония – където миналото среща бъдещето“ в ДК „Борис Христов“;

2. Национална гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив – за юбилейния мултижанров спектакъл „И ний сме дали нещо на света“, с който Националната гимназия за сценични и екранни изкуства (НГСЕИ) отбелязва своята 50-годишнина в ДТ – Пловдив;

3. Fantasy – Не-Музеят на Пловдив – за създаването и откриването на „Fantasy – Не-Музеят на Пловдив“- иновативно културно пространство, съчетаващо мултижанрови и аудио-визуални изкуства, интерактивен дизайн и дигитални технологии.

Раздел „Произведение на изкуството, предназначено за деца“

1. Държавен Куклен театър – Пловдив – за реализацията на спектакъла „Доктор Дулитъл“;

2. Държавна опера – Пловдив – за реализацията на новия български семеен мюзикъла „Лепило за брада“;

3. Регионален природонаучен музей – Пловдив – за реализацията на Младежкия фестивал на изкуствата „Млада синя Земя“.

В раздел „Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта“

1. Доц. д-р Ангел Янков – директор на Регионален етнографски музей -Пловдив – за създаването на постоянна музейна експозиция с открит фонд „Светът на ютията“ и музеен образователен център, сувенирен магазин и реставрационно ателие

2. Творчески екип в състав: доц. д-р Красимира Кръстанова, доц. д-р Динка Касабова, Виктор Новак, майстор Златка Попова, арх. Нина Толева-Новак, Елена Каламова, Антоанета Пердикацева, реставратор Христина Цветкова, Петя Пейчева – за реализацията на проекта „Нишки във времето: градски текстил“ – изследване, опазване, предаване, популяризиране и валоризиране на текстила като материално и нематериално културно наследство

Раздел „Архитектура и естетизация на градската среда“

1. AVG Architects, арх. Йовко Генов Генов, арх. Георги Стамболджиев – за реализацията на Тривиум Център, „Сграда със смесено предназначение – жилища, магазини, офиси и подземен паркинг“;

2. Арх. Петър Чордов, „Грийнпойнт Проджектс“ ООД – за реализацията на еднофамилна сграда House D;

3. „Шейп Консепт- архитектурна асоциация“ ООД, арх. Христо Стоилов – за реализацията на търговски център „Ийст парк Пловдив“.