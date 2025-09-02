Дилър на фентанил в съда: Извинявам се!

От малцинствата, ненавършил 30 години, с основно образование, превърнал престъпната си дейност в начин на живот. Такъв следва да е профилът на дилъра на фентанил, ако съдим и по последния арест за разпространение на наркотици в Изгрев. Днес за разглеждане на мярка за неотклонение с белезници в съда бе докаран 27-годишният Севдалин Николов, задържан на улица Ландос с близо 50 грама от смъртоносната дрога. Тя била разпределена в общо 301 дози на обща стойност 5755лв., предназначени за продажба на улицата.

Прокуратурата поиска от Окръжния съд постоянен арест за Севдалин Николов заради тежестта на престъплението, което е извършил, и заради това, че е човек с висока степен на обществена опасност. Изводът в тази посока резонно може да бъде направен от криминалното минало на иначе младия мъж- през 2019г. той е получил условна присъда за грабеж, след което е заминал за Германия, за да създаде много работа на властите там. В съдебната зала се разбра, че е обявен за издирване в Шенгенската информационна система от правораздавателните органи в Германия. За кратко време си е „заработил“ три осъждания там- има наказания за нанасяне на телесна повреда, кражба и за наркотици.

Адвокатът на Севдалин заяви, че престъпната му активност на територията на Германия е спорна. Той не отрече за телесната повреда и кражбата, но заяви, че за наркотиците има само наложена глоба от 10 евро за притежание на доза за лична употреба. Той заяви, че клиентът му няма да се укрие, тъй като не отрича нищо, признава вината си и се разкайва. Освен това Севдалин е пред сключване на споразумение с прокуратурата- нещо, което самият той иска.

„Извинявам се много“, каза обвиняемият пред окръжният съдия. В последната си дума поиска споразумение с прокуратурата, въпреки че днешното заседание е много далеч от такава фаза на процеса.

Съдията заключи, че налице са всички предпоставки Севдалин Николов да бъде задържан за постоянно в ареста, като го определи като човек, за който престъпленията са начин на живот.