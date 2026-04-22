Летище Пловдив проведе мащабно обучение по аварийно-спасителни дейности, в което беше симулиран сериозен авиационен инцидент със самолет „Спартан“. В основата на тренировката стоеше сценарий, при който машината претърпява сблъсък с птица, последван от повреда в единия двигател и възникване на пожар.

В рамките на учението беше задействана цялата система за спешно реагиране на летището, както и всички компетентни служби от региона – пожарна безопасност, спешна медицинска помощ и други екипи, отговарящи за реакция при авиационни инциденти.

Целта на тренировката е да се провери координацията между отделните звена и времето за реакция при извънредна ситуация, както и да се повиши готовността за действие при реален инцидент.

Според организаторите подобни учения са ключови за поддържане на високо ниво на безопасност на летищната инфраструктура и за гарантиране на ефективна реакция при критични ситуации.

