Задържаха сина на разчленения в Тракия мъж

Задържан е извършителят на жестокото убийство в Тракия, разследването на което стартира с откриването на части от разчленено мъжко тяло в контейнер за смет. Разследващи полицаи и прокурори днес съобщиха, че за тежкото престъпление е арестуван синът на жертвата- 22-годишен младеж. Той е дал обяснения за случая и е посочил начина, по който е умъртвил баща си.

На съвместния брифинг на прокуратурата и полицията стана ясно, че причините за убийството са чисто битови. То се е случило след употреба на алкохол. Двамата са живели заедно едва от месец март. Преди това синът е живял в чужбина, но се е завърнал в родния си град поради финансови проблеми.

„Ако са имали битови скандали, те са били затворени вътре в семейството. Нямало е данни за упражнено домашно насилие“, уточниха разследващите.

Най-смразяващото в случая е, че младежът е разчленил тялото на родителя си и е изхвърлял частите една по една в различни контейнери за смет и по различно време. Живял е заедно с част от трупа в продължение на дни.