„Мост между училището и бизнеса“ – под този надслов в Пловдив се провежда ТФ ФЕСТ 2026 – международният панаир на учебно-тренировъчните фирми. Събитието се организира на 22 и 24 април в Палата 6 на Международен панаир Пловдив и събира 116 учебни предприятия от България, Сърбия и Черна гора.

Форумът се организира от Институт по образованието към Министерството на образованието и науката, Сдружение Българска тренировъчна централа и Международен панаир Пловдив. Панаирът се провежда по правилата на световната мрежа на учебните предприятия PEN Worldwide.

Участващите учебно-тренировъчни фирми развиват дейност в десетки сфери – от банкови и счетоводни услуги, информационни технологии и реклама до туризъм, производство, търговия, екстремни спортове, рециклиране, козметика и организация на събития. Част от компаниите предлагат и онлайн магазини чрез платформата на ТФ ФЕСТ, откъдето посетителите могат да правят виртуални покупки.

По време на форума се провеждат и редица конкурси – за най-добър щанд, екип и професионално обслужване, уебсайт, презентация, рекламни материали, защита на интелектуалната собственост, сътрудничество с фирма-ментор, както и традиционните Мис и Мистър ТФ ФЕСТ. Част от заданията са разработени съвместно с представители на реалния бизнес, университети и държавни институции.

Учебно-тренировъчните фирми са форма на практическо обучение, при която ученици и студенти работят в среда, максимално близка до реалния бизнес, без движение на реални пари и стоки. Те изграждат фирмена структура, назначават служители, извършват сделки и плащания и поддържат връзки със симулирани институции като НАП, Агенцията по вписванията и учебна банка.

Моделът се прилага в България от 1994 г., а от 2009 г. е част от задължителния учебен план в редица професионални гимназии. Целта е да се развиват предприемачески умения и да се създаде реална връзка между образованието, бизнеса и неправителствения сектор.