Мартин Родов е младежът, обвинен в жестокото убийство на баща си в Тракия

Мартин Родов е името на 22-годишният млад мъж, който е обвинен в жестокото убийство на баща си в ж.к. „Тракия“ в Пловдив, чийто труп бе открит разчленен в контейнер в квартала.

Родов бе докаран в съда днес под засилена охрана, за да се гледа мярката му за неотклонение.

Младежът беше закрил лицето си с две ръце на влизане в съдебната зала, където адвокатът му Димитрия Учкунова настоя делото да се гледа при закрити врати с оглед разгласяване на данни от личния му живот и шокиращи обстоятелствата по деянието.

Прокурорът Росен Каменов възрази, че въпросните обстоятелства вече са в медиите, след вчерашния съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив и ОД на МВР – Пловдив, на който стана ясно, че е задържан сина на разчленения в Тракия мъж.

Съдия Светлана Методиева обаче уважи искането на защитата, като отчете, че вече е изнесена информация в медийното пространство с брифинга на институциите, но същевременно пдчерта, че по обвинението за убийство на баща от син, действително е възможно да бъдат огласени факти от интимния живот на жертвата и арестувания за тежкото деяние, които от своя страна да се отразяват на обществеността.

Съдът призова всички журналисти да напуснат залата.