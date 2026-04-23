Поезия за вечността в Музея на театъра

Поезията има способността да спира времето и да ни връща към най-същественото – онова, което усещаме, но рядко изричаме. Именно такава среща предстои с дебютната стихосбирка на Гергана Рускова „Всичко в мен е вечно“, която ще събере любителите на словото на 25 април от 18:00 ч. в Музей на театъра, едно пространство, превърнато в сцена за живото присъствие на поезията.

Сборникът е структуриран в няколко тематични раздела, които проследяват вътрешния път на човека през най-дълбоките и универсални състояния на душата. Стиховете разгръщат деликатния баланс между разрушителната сила на любовта, краткотрайния полет на наивността и онова възвишено чувство, което остава – любовта като смисъл, като същност, като връзка със света, със себе си и с другия.

В поетичния свят на Рускова екзистенциалните въпроси не търсят директни отговори, а се превръщат в звучащи метафори – понякога в хармония, друг път в дисонанс. Защото пътят към вътрешната ни честота неизбежно преминава през съмнения, разклащания и преоткриване. Именно там – в трептенето между крайностите – се ражда истинската поезия.

Събитието ще превърне пространството на музея в уютна и споделена сцена, където думите срещат своите читатели, а поезията – своето живо присъствие.

Гергана Рускова е родена в Пловдив и свързва по-голямата част от живота си с града. Завършила е Езикова гимназия „Пловдив“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ със специалност „Български език и немски език“. Професионалният ѝ път преминава през различни роли – учител, преводач, ръководител в аутсорсинг компания – но винаги остава воден от любовта към езиците. Днес тази любов намира най-личния си израз в поезията – като пространство за свобода, дълбочина и споделяне.

„Обичам красотата във всичко. Желанието ми е повече хора да я виждат, да се вдъхновяват, да се себеизразяват и да живеят с радост и смисъл,“ споделя авторката. За нея думите са не просто средство, а сила, която докосва, пречиства и променя – също като изкуството във всичките му форми.

Почитателите на поезията могат да следят нейното творчество и във Facebook страницата „Дисперсия на думите“, където авторката споделя свои текстове и вдъхновения.

Срещата на 25 април обещава не просто премиера, а преживяване – интимно, истинско и оставащо дълго след последния стих.