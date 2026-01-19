Остават ви левове? Как да ги използвате разумно преди края на януари
Какви са най-добрите варианти за използване на няколкостотин лева без да висите на опашки пред банките до 31 януари 2026 г.
След официалното въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г. левът остава в двойно обращение до края на месеца. Това означава, че до 31 януари включително търговците са длъжни да приемат плащания в брой в левове, а рестото задължително се връща в евро.
За хората, на които са останали няколкостотин лева в брой, един от най-практичните варианти е предплащането на услуги.
Какво може да се предплати?
Гражданска отговорност
Много застрахователи позволяват плащане на цялата годишна премия наведнъж. Средната цена е около 250–300 лева, което прави тази опция особено удобна.
Интернет и телевизия
Някои оператори приемат предплащане за няколко месеца напред. Плащането обикновено става на място в офис или през EasyPay/FastPay, които приемат левове през януари.
Застраховки „Живот“
Вноски по спестовни и рискови застраховки могат да се платят в брой в левове до 31 януари. Натрупаните суми вече са автоматично преизчислени в евро по фиксирания курс.
Какво е важно да знаете?
- Фиксираният курс е 1 евро = 1.95583 лв.
- Банкови и онлайн преводи вече се извършват само в евро
- При плащане в левове рестото е в евро
- Условията по договорите не се променят, сменя се само валутата
Предплащането на услуги през януари е лесен и законен начин да използвате останалите си левове, без да губите пари от обмен или такси, нито да висите с часове на опашка пред банка.
Най-сигурният вариант остава плащането в брой на място, преди левът окончателно да излезе от обращение.
Снимка: iStock
Един коментар
Да, идеята е интересна, добавям закупуване на високоалкохолни напитки (защото се употребяват бавно), в големи опаковки (фамилни). При разумно и отговорно потребление – ще изкарате месеци, през които инфлацията, ще осмисли вложението ви.