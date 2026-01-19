Остават ви левове? Как да ги използвате разумно преди края на януари

Какви са най-добрите варианти за използване на няколкостотин лева без да висите на опашки пред банките до 31 януари 2026 г.

След официалното въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г. левът остава в двойно обращение до края на месеца. Това означава, че до 31 януари включително търговците са длъжни да приемат плащания в брой в левове, а рестото задължително се връща в евро.

За хората, на които са останали няколкостотин лева в брой, един от най-практичните варианти е предплащането на услуги.

Какво може да се предплати?

Гражданска отговорност

Много застрахователи позволяват плащане на цялата годишна премия наведнъж. Средната цена е около 250–300 лева, което прави тази опция особено удобна.

Интернет и телевизия

Някои оператори приемат предплащане за няколко месеца напред. Плащането обикновено става на място в офис или през EasyPay/FastPay, които приемат левове през януари.

Застраховки „Живот“

Вноски по спестовни и рискови застраховки могат да се платят в брой в левове до 31 януари. Натрупаните суми вече са автоматично преизчислени в евро по фиксирания курс.

Какво е важно да знаете?

Фиксираният курс е 1 евро = 1.95583 лв.

Банкови и онлайн преводи вече се извършват само в евро

При плащане в левове рестото е в евро

Условията по договорите не се променят, сменя се само валутата

Предплащането на услуги през януари е лесен и законен начин да използвате останалите си левове, без да губите пари от обмен или такси, нито да висите с часове на опашка пред банка.

Най-сигурният вариант остава плащането в брой на място, преди левът окончателно да излезе от обращение.

Снимка: iStock