Бившият правосъден министър Георги Георгиев няма да заеме депутатско място в новото Народно събрание, въпреки че беше избран от листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив. Решението си той е подал официално до Централната избирателна комисия.
Политиката – кауза, не професия
В публична позиция Георгиев обяснява, че не възприема политиката като дългосрочно занимание, а като ангажимент, който трябва да бъде поеман от хора с вече изграден професионален път.
Той подчертава, че през годините е съчетавал участието си в управлението с академичната си работа като преподавател в Софийския университет.
Връщане към академията и адвокатската практика
След отказа от парламента Георгиев възнамерява да се съсредоточи върху научната си дейност, включително работа по нова книга и процедура за доцентура.
Паралелно с това ще се върне активно и към адвокатската си практика, в рамките на създадената от него кантора.
Остава част от политическия процес
Въпреки решението си, Георгиев заявява, че ще продължи да бъде ангажиран с каузи и политики, които счита за полезни за обществото, макар и извън парламента.
Решението му идва след изборите, при които той беше сред избраните представители от Пловдив, но предпочете да се оттегли от законодателната власт.
