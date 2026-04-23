Георги Георгиев – втори в листата на ГЕРБ в Пловдив, се отказва от парламента

Бившият правосъден министър Георги Георгиев няма да заеме депутатско място в новото Народно събрание, въпреки че беше избран от листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив. Решението си той е подал официално до Централната избирателна комисия.

Политиката – кауза, не професия

В публична позиция Георгиев обяснява, че не възприема политиката като дългосрочно занимание, а като ангажимент, който трябва да бъде поеман от хора с вече изграден професионален път.

Той подчертава, че през годините е съчетавал участието си в управлението с академичната си работа като преподавател в Софийския университет.

Връщане към академията и адвокатската практика

След отказа от парламента Георгиев възнамерява да се съсредоточи върху научната си дейност, включително работа по нова книга и процедура за доцентура.

Паралелно с това ще се върне активно и към адвокатската си практика, в рамките на създадената от него кантора.

Остава част от политическия процес

Въпреки решението си, Георгиев заявява, че ще продължи да бъде ангажиран с каузи и политики, които счита за полезни за обществото, макар и извън парламента.

Решението му идва след изборите, при които той беше сред избраните представители от Пловдив, но предпочете да се оттегли от законодателната власт.

