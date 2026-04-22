Протестът срещу строежа до Марица затваря улици

Кръстовището на бул. ,,България“ с ул. ,,Динко Дерменджиев“ до строителен хипермаркет ,,Алати“ се затваря за движение на моторни превозни средства на 23.04.2026г. (четвъртък) за времето от 18 ч. до 19 ч., съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“. Причината – протест на гражданско сдружение „Спаси Пловдив“, който ще се проведе под надслов „Да защитим брега на р. Марица“.

Жителите на Марица Гардънс излизат отново на протест срещу строежа в дигата на реката

Повод за недоволството е започналото строителство на многофамилна жилищна сграда до комплекс „Марица Гардънс“ с подземни гаражи в непосредствена близост до река Марица. Сагата със спорния строеж Под тепето ви разказа в журналистическо разследване с редица статии.

Заради временната организация на движение, маршрутите на автобусни линии №4, 18, 20, 44 и 222 се променят както следва:

Линия №4

Посока: Ж.К Тракия А13- ПУ – бул. ,,България“, спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. ,,България“, спирка №95 – Английска гимназия.

В обратна посока – бул. ,,България“, спирка №95 – Английска гимназия и по утвърдения маршрут.

Линия №18

Посока: Завод ,,Устрем“ – ПУ – бул. ,,България“, спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. ,,България“, спирка №95 – Английска гимназия.

В обратна посока – бул. ,,България“, спирка №95 – Английска гимназия и по утвърдения маршрут.

Линия №20

Посока: кв Коматево – ПУ – бул. ,,България“, спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. ,,България“, спирка №95 – Английска гимназия.

В обратна посока – бул. ,,България“, спирка №95 – Английска гимназия и по утвърдения маршрут.

Линия №44

Посока: Завод Устрем-ПУ – бул. ,,България“, спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. ,,България“, спирка №95 – Английска гимназия.

В обратна посока – бул. ,,България“, спирка №95 – Английска гимназия и по утвърдения маршрут.

Линия №222

Посока: кв. Прослав – ПУ – бул. ,,България“, спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. ,,България“, спирка №95 – Английска гимназия.