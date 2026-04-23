Какво ще гледаме на Античния театър в Пловдив през 2026

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 11:51ч, четвъртък, 23 април, 2026
Пълна програма на концертите, спектаклите и фестивалите

Ancient Theatre of Plovdiv се превръща в централна сцена на културния живот в България и през 2026 година предлага една от най-богатите и разнообразни програми досега. От световни рок легенди и оперни шедьоври до фолклор, мюзикъли и съвременни спектакли – сезонът обещава пълни трибуни и силни емоции.

През май сцената ще бъде открита с международни събития като „EX MACHINA 2026“, финала на „Red Bull Dance Your Style“ и бойната галавечер SENSHI 31.

Юни и юли носят истински културен размах – „Opera Open 2026“ включва класики като „Набуко“, „Травиата“, „Аида“, „Кармен“, „Семирамида“, както и мюзикъли като „The Addams Family“, „Hair“ и „Jesus Christ Superstar“. Сред акцентите са и концертите на Dire Straits Legacy, Васко Василев, Любо Киров.

Август превръща театъра в музикален фестивален център с имена като Графа, Миро, Б.Т.Р., Kosheen, Moonspell със симфоничен оркестър, както и специални спектакли с оркестри и театрални постановки.

Септември продължава с разнообразна програма – Лили Иванова, Septicflesh с оркестър и хор, The Gathering, RICCHI E POVERI, както и редица юбилейни и фолклорни спектакли.

2026 обещава да бъде година, в която историята и съвременната култура се срещат на една и съща сцена. Вижте

Програмата на Античен театър Пловдив през Лято 2026 по месеци

Май

  • 2 май – EX MACHINA 2026
  • 17 май – Red Bull Dance Your Style
  • 30 май – SENSHI 31

Юни

  • 3 юни – Ishtar and the Gypsies
  • 9 юни – Непознатите българи
  • 14 юни – ТОП 10 Български танцов фолклор
  • 15 юни – Dire Straits Legacy
  • 17 юни – Turandot
  • 18 юни – Любо Киров
  • 23 юни – Opera Open: Соня Йончева
  • 25 юни – Carmina Burana
  • 27–28 юни – Murmuration Level 2
  • 30 юни – Камен Донев 55

Юли

  • 4 юли – Nabucco
  • 6 юли – Robert Plant
  • 8 юли – Васко Василев
  • 11 юли – Semiramide
  • 14 юли – The Addams Family
  • 18 юли – La Traviata
  • 21 юли – Hair
  • 25 юли – Aida

Август

  • 2 август – Moonspell
  • 5 август – Зоро
  • 6 август – Миро
  • 7 август – Kosheen
  • 8 август – Графа
  • 10 август – Мистерия и свобода
  • 11 август – Giuseppe Verdi Philharmonic
  • 13 август – Б.Т.Р.
  • 14 август – Рачков
  • 16 август – Тони Димитрова
  • 19 август – Sweeney Todd
  • 22 август – Jesus Christ Superstar
  • 24 август – Queen Symphonic
  • 28 август – Carmen
  • 30 август – Al Bano

Септември

  • 2 септември – Константинос Аргирос
  • 4 септември – Swan Lake
  • 7 септември – Лили Иванова
  • 9 септември – Carmina Burana
  • 12 септември – Виктор Калев
  • 16 септември – Дами канят
  • 19 септември – Septicflesh
  • 20 септември – Търновска царица
  • 21 септември – Елика
  • 22 септември – The Gathering
  • 27 септември – Ricchi e Poveri

Програмата съчетава опера, рок, поп, фолклор, театър и международни спектакли, които превръщат града в истинска лятна културна столица.

