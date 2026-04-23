Ancient Theatre of Plovdiv се превръща в централна сцена на културния живот в България и през 2026 година предлага една от най-богатите и разнообразни програми досега. От световни рок легенди и оперни шедьоври до фолклор, мюзикъли и съвременни спектакли – сезонът обещава пълни трибуни и силни емоции.
През май сцената ще бъде открита с международни събития като „EX MACHINA 2026“, финала на „Red Bull Dance Your Style“ и бойната галавечер SENSHI 31.
Юни и юли носят истински културен размах – „Opera Open 2026“ включва класики като „Набуко“, „Травиата“, „Аида“, „Кармен“, „Семирамида“, както и мюзикъли като „The Addams Family“, „Hair“ и „Jesus Christ Superstar“. Сред акцентите са и концертите на Dire Straits Legacy, Васко Василев, Любо Киров.
Август превръща театъра в музикален фестивален център с имена като Графа, Миро, Б.Т.Р., Kosheen, Moonspell със симфоничен оркестър, както и специални спектакли с оркестри и театрални постановки.
Септември продължава с разнообразна програма – Лили Иванова, Septicflesh с оркестър и хор, The Gathering, RICCHI E POVERI, както и редица юбилейни и фолклорни спектакли.
2026 обещава да бъде година, в която историята и съвременната култура се срещат на една и съща сцена.
Програмата на Античен театър Пловдив през Лято 2026 по месеци
Май
- 2 май – EX MACHINA 2026
- 17 май – Red Bull Dance Your Style
- 30 май – SENSHI 31
Юни
- 3 юни – Ishtar and the Gypsies
- 9 юни – Непознатите българи
- 14 юни – ТОП 10 Български танцов фолклор
- 15 юни – Dire Straits Legacy
- 17 юни – Turandot
- 18 юни – Любо Киров
- 23 юни – Opera Open: Соня Йончева
- 25 юни – Carmina Burana
- 27–28 юни – Murmuration Level 2
- 30 юни – Камен Донев 55
Юли
- 4 юли – Nabucco
- 6 юли – Robert Plant
- 8 юли – Васко Василев
- 11 юли – Semiramide
- 14 юли – The Addams Family
- 18 юли – La Traviata
- 21 юли – Hair
- 25 юли – Aida
Август
- 2 август – Moonspell
- 5 август – Зоро
- 6 август – Миро
- 7 август – Kosheen
- 8 август – Графа
- 10 август – Мистерия и свобода
- 11 август – Giuseppe Verdi Philharmonic
- 13 август – Б.Т.Р.
- 14 август – Рачков
- 16 август – Тони Димитрова
- 19 август – Sweeney Todd
- 22 август – Jesus Christ Superstar
- 24 август – Queen Symphonic
- 28 август – Carmen
- 30 август – Al Bano
Септември
- 2 септември – Константинос Аргирос
- 4 септември – Swan Lake
- 7 септември – Лили Иванова
- 9 септември – Carmina Burana
- 12 септември – Виктор Калев
- 16 септември – Дами канят
- 19 септември – Septicflesh
- 20 септември – Търновска царица
- 21 септември – Елика
- 22 септември – The Gathering
- 27 септември – Ricchi e Poveri
Програмата съчетава опера, рок, поп, фолклор, театър и международни спектакли, които превръщат града в истинска лятна културна столица.
