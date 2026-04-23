Какво ще гледаме на Античния театър в Пловдив през 2026

Пълна програма на концертите, спектаклите и фестивалите

Ancient Theatre of Plovdiv се превръща в централна сцена на културния живот в България и през 2026 година предлага една от най-богатите и разнообразни програми досега. От световни рок легенди и оперни шедьоври до фолклор, мюзикъли и съвременни спектакли – сезонът обещава пълни трибуни и силни емоции.

През май сцената ще бъде открита с международни събития като „EX MACHINA 2026“, финала на „Red Bull Dance Your Style“ и бойната галавечер SENSHI 31.

Юни и юли носят истински културен размах – „Opera Open 2026“ включва класики като „Набуко“, „Травиата“, „Аида“, „Кармен“, „Семирамида“, както и мюзикъли като „The Addams Family“, „Hair“ и „Jesus Christ Superstar“. Сред акцентите са и концертите на Dire Straits Legacy, Васко Василев, Любо Киров.

Добрата новина: Великият Робърт Плант с концерт на Античния театър

Август превръща театъра в музикален фестивален център с имена като Графа, Миро, Б.Т.Р., Kosheen, Moonspell със симфоничен оркестър, както и специални спектакли с оркестри и театрални постановки.

Септември продължава с разнообразна програма – Лили Иванова, Septicflesh с оркестър и хор, The Gathering, RICCHI E POVERI, както и редица юбилейни и фолклорни спектакли.

2026 обещава да бъде година, в която историята и съвременната култура се срещат на една и съща сцена. Вижте

Програмата на Античен театър Пловдив през Лято 2026 по месеци

Май

2 май – EX MACHINA 2026

17 май – Red Bull Dance Your Style

30 май – SENSHI 31

Юни

3 юни – Ishtar and the Gypsies

9 юни – Непознатите българи

14 юни – ТОП 10 Български танцов фолклор

15 юни – Dire Straits Legacy

17 юни – Turandot

18 юни – Любо Киров

23 юни – Opera Open: Соня Йончева

25 юни – Carmina Burana

27–28 юни – Murmuration Level 2

30 юни – Камен Донев 55

Юли

4 юли – Nabucco

6 юли – Robert Plant

8 юли – Васко Василев

11 юли – Semiramide

14 юли – The Addams Family

18 юли – La Traviata

21 юли – Hair

25 юли – Aida

Август

2 август – Moonspell

5 август – Зоро

6 август – Миро

7 август – Kosheen

8 август – Графа

10 август – Мистерия и свобода

11 август – Giuseppe Verdi Philharmonic

13 август – Б.Т.Р.

14 август – Рачков

16 август – Тони Димитрова

19 август – Sweeney Todd

22 август – Jesus Christ Superstar

24 август – Queen Symphonic

28 август – Carmen

30 август – Al Bano

Септември

2 септември – Константинос Аргирос

4 септември – Swan Lake

7 септември – Лили Иванова

9 септември – Carmina Burana

12 септември – Виктор Калев

16 септември – Дами канят

19 септември – Septicflesh

20 септември – Търновска царица

21 септември – Елика

22 септември – The Gathering

27 септември – Ricchi e Poveri

Програмата съчетава опера, рок, поп, фолклор, театър и международни спектакли, които превръщат града в истинска лятна културна столица.

Вие какво си избрахте?