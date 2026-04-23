Мюзикхолен театър Пловдив очаква вярната си пловдивска публика на 26 април 2026г., неделя, от 19:00 часа в Дом на културата „Борис Христов“, за да я потопи в магията на „Прераждане“. Един незабравим танцово-театрален мултимедиен шоу спектакъл, подходящ за всички възрасти.

„Ще ви разкажем за любовта между амазонка и римлянин, които се прераждат през вековете, в опити да изживеят целия си живот заедно. Преминавайки през няколко прераждания, те достигат до нашето съвремие, в което най-накрая намират начина да бъдат заедно, без да бъде погубен техния живот“, припомня накратко сюжета ръководителят, хореограф и създател на Мюзикхолния театър – Николай Серафимов. Негово дело са сценария, хореографията и мултимедията на „Прераждане“.

Режисьор е Васил Караманлиев, специални гости са Гергана и Диан Райчеви, Стефан Лозанов, Василена Караманлиева и Васил Караманлиев.

В спектакъла участват над 30 човека, играят се 17 различни танца. Публиката ще се наслади на изключително динамична хореография и осветление, LED екран с размери 8/3 м. и максимално мултимедийното въздействие, създаващо впечатлението за „жив“ филм.

Продължителността е 90 мин., наситена с драматични моменти, епична музика, светкавични промени на сцени, разнообразие на танцови стилове и символика.

Спектакълът е носител на „Награда ИКАР 2023″, Награда Пловдив 2006, 2022, 2023, „Награда на Гилдията на вариететните артисти 2022″, „Награда ‘Вдъхновение“ на Соли 2021-2022″ .

