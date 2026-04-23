Протест блокира изхода на Пловдив

Таня Грозданова 08:19ч, четвъртък, 23 април, 2026
2 438 1 минута

Кръстовището на бул. „България“ с ул. „Динко Дерменджиев“ до строителния хипермаркет „Алати“ в Пловдив ще бъде затворено за движение на моторни превозни средства на 23 април (четвъртък) между 18:00 и 19:00 часа. Това съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Причината е протест на гражданската инициатива „Да защитим брега на р. Марица“. Както под теепето ви съобщи в наачалото на седмицата, жителите на Марица Гардънс излизат отново на протест срещу строежа в дигата на реката. Демонстрацията ще се проведе в района на спорния строеж в близост до река Марица.

Повод за недоволството е започналото изграждане на многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи до комплекс „Марица Гардънс“, в непосредствена близост до дигата на реката. Жители на района настояват строителството да бъде спряно, като изразяват притеснения за безопасността и опазването на крайречното пространство.

Очаква се в часовете на протеста движението в района да бъде временно ограничено, като шофьорите се призовават да използват алтернативни маршрути.

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 08:19ч, четвъртък, 23 април, 2026
2 438 1 минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит

2 коментари

  1. Уважаеми читатели,редактори,
    Този Инвеститор
    Георги ТОДОРОВ УЗУНОВ е
    ГЬОНСУРАТ, ЛЪЖЕ,ПОДКУПВА.
    СТ.ОИТЕЛНИЯ НАДЗОР си
    ЗАТВАРЯ ОЧИТЕ,ПИШАТ че
    всичко е законно защото са получили
    ДЕБЕЛИ ПЛИКОВЕ.
    Ама нали и на ЕЛЕНИТЕ всичко беше
    Законно,а какво се случи…

  2. Навремето си купих апартамент в Смирненски. От терасата имах 100 процента изглед към Родопите. Последните години се презастрои и виждам само квадратни родопски глави.

