Протест блокира изхода на Пловдив

Кръстовището на бул. „България“ с ул. „Динко Дерменджиев“ до строителния хипермаркет „Алати“ в Пловдив ще бъде затворено за движение на моторни превозни средства на 23 април (четвъртък) между 18:00 и 19:00 часа. Това съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Причината е протест на гражданската инициатива „Да защитим брега на р. Марица“. Както под теепето ви съобщи в наачалото на седмицата, жителите на Марица Гардънс излизат отново на протест срещу строежа в дигата на реката. Демонстрацията ще се проведе в района на спорния строеж в близост до река Марица.

Повод за недоволството е започналото изграждане на многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи до комплекс „Марица Гардънс“, в непосредствена близост до дигата на реката. Жители на района настояват строителството да бъде спряно, като изразяват притеснения за безопасността и опазването на крайречното пространство.

Очаква се в часовете на протеста движението в района да бъде временно ограничено, като шофьорите се призовават да използват алтернативни маршрути.