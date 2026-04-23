22-годишният мъж, обвинен за убийството на своя 53-годишен баща в пловдивския район „Тракия“, ще застане днес пред Окръжния съд в Пловдив. Очаква се прокуратурата да внесе искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Според събраните до момента данни, в края на март 2026 г. бащата и синът, които живеели заедно в малък апартамент в жилищния район, употребили значително количество алкохол. Между тях възникнал спор за дистанционното на телевизора, който бързо ескалирал. По време на конфликта младият мъж взел кухненски нож и пробол баща си в областта на шията. Пострадалият паднал на земята и починал вследствие на нараняването.

След извършеното престъпление обвиняемият не подал сигнал до полицията или Спешна помощ. В следващите дни той разчленил тялото и на няколко пъти изхвърлял части от него в найлонови чували в контейнери за смет в близост до жилищния блок.

На 8 април мъж, който ровел в кофите за боклук, открил човешки останки и подал сигнал. В хода на оперативно-издирвателните действия полицията установила извършителя. На 21 април той бил задържан от служители на „Криминална полиция“, като направил самопризнания.

По случая са извършени разпити на свидетели и са назначени експертизи, включително ДНК и съдебнопсихиатрична. С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, а днес съдът ще прецени дали да му бъде наложена постоянна мярка „задържане под стража“.