Пловдив стана част от европейския културен маршрут „Кирил и Методий“

Делегатите на генералната асамблея на международната асоциация „Европейски културен маршрут Кирил и Методий“ приеха с пълно единодушие кандидатурите на Община Пловдив и Община Бургас за присъединяване към културния маршрут. Заседанието се проведе на 20 април 2026 г. в гр. Аквилея, Северна Италия – място с хилядолетна история и обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО. През IX в. през Аквилея са минали пратениците на княз Борис до римския папа, а техните имена са записани върху страниците на знаменитото Чивидалско евангелие.

Присъединяването на Пловдив стана възможно в резултат на гласувано с пълно единодушие от Общински съвет Пловдив, Решение № 3, взето с Протокол № 3 от 26.02.2026 г., с което бе дадено съгласие за редовно членство на Община Пловдив в Сдружение на юридически лица в обществен интерес „Европейски културен маршрут „Св. Св. Кирил и Методий“.

Именно в Пловдив през 1851 г. започва българската празнична традиция, отдаваща почит към делото на Славянските първоучители. В Градът под тепетата се намират емблематични обекти на материалното и нематериалното културно наследство като хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, наследила класното епархийно училище на Найден Геров, Пловдивската духовна семинария и първият храм, посветен след Освобождението на двамата светци, богатата колекция от ценни славянски ръкописи в хранилището на Народна библиотека „Иван Вазов“ и др.

Европейският културен маршрут „Кирил и Методий“ беше сертифициран през 2021 г. и днес е един от 48-те културни маршрута на Съвета на Европа, утвърждавайки значението на кирилометодиевската писмена, религиозна и културна традиция в история на Стария континент. Присъденият сертификат дава възможност тази традиция да се изследва и популяризира в различни аспекти – научни изследвания, образователни инициативи, културни събития, устойчиво развитие на местните общности, културен и поклоннически туризъм и др.

Към момента в Асоциацията членуват университети и изследователски центрове, музеи и туристически организации, общини и неправителствени организации от 10 страни: България, Гърция, Италия, Полша, Северна Македония, Чехия, Словакия, Словения, Унгария и Хърватия, а потенциалът за разширяване на маршрута е голям и следва да обхване общо 21 държави.

Присъединяването на Община Пловдив към Сдружение на юридически лица в обществен интерес „Европейски културен маршрут „Св. Св. Кирил и Методий“ предоставя възможност за активно участие в събития, инициативи и проекти, свързани с опазване и популяризиране на културното наследство на светите братя, което е от стратегическо значение за културния и туристическия имидж на град Пловдив.

Останалите български участници в тази международна мрежа са: Кирило-Методиевският научен център при БАН от 2020 г.; Археологическият музей „Велики Преслав“ от 2023 г.; Софийският университет „Св. Климент Охридски“ от 2025 г.; Българският културен институт в Братислава, Словакия от 2025 г.; Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ от 2025 г.; Фондация „Глаголитика“ от 2025 г. ; Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ от 2025 г.

Културните маршрути се развиват в пет направления: Сътрудничество в областта на научноизследователската и развойната дейност; Съхраняване на паметта, историята и европейското наследство; Културен и образователен обмен за младите европейци; Съвременни културни и художествени прояви; Културен туризъм и устойчиво развитие на местните общности.

Присъединяването на двете големи общини Пловдив и Бургас ще обогати значително капацитета на Асоциацията в областта на културния туризъм и образованието, потвърждавайки ролята на България за съхранението и развитието на кирилометодиевската традиция през вековете.

