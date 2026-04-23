„3, 2, 1… Старт“: Крос събира пловдивчани на Гребната база

Фондацията вече подкрепи близо 1500 млади пловдивчани

Фондация „Съвет за спортно развитие – Пловдив“ подкрепя събитието на район „Западен“ „3, 2, 1 … Старт“. В състезанията, на които фондацията вече подаде ръка след създаването си в началото на март са обхванати близо 1500 млади пловдивчани.

„3, 2, 1 … Старт“ е масов крос, който ще се проведе на 25 април (събота) на Гребна база Пловдив. Събитието стартира в 10.00 часа. Състезателите трябва да са над 16 години.

„Благодаря на район „Западен“, че повярва в каузите ни и ни разпознава като партньор. Убеден съм, че заедно ще организираме страхотно събитие. Сътрудничеството между Общината и неправителствения сектор е изключително важно, за да постигнем заедно целите си – физическа активност, здраве и възпитание на децата ни“, заяви председателят на фондация „Съвет за спортно развитие – Пловдив“ Иван Пашов.

На 26 април Фондация „Съвет за спортно развитие – Пловдив“ ще подкрепи и спаринг ден по кикбокс. Събитието ще има и ясно изразен социален елемент – ще бъде организирана дарителска кампания в подкрепа на дете с рядко генетично заболяване – Дарко.

Дарения могат да се правят по следната банкова сметка:

Титуляр: Дариан Илков Сидеров

IBAN: BG10UNCR70001523479271

Основание: Дарение

Банка: Уникредит Булбанк АД

През миналия уикенд фондацията застана зад спортното състезание „Активно семейство“, организирано от Nina Sports Academy.

„Децата и техните родители, които се включиха показаха нещо много важно – че примерът идва от вкъщи. Когато родителите са активни, децата ги следват. Радвам се, че подобни събития стават все повече и ние от фондацията имаме удоволствието да ги подкрепим!“, коментира Иван Пашов.

Фондация „Съвет за спортно развитие – Пловдив“ работи за изграждане на справедлива, приобщаваща и устойчива спортна среда, основана на равнопоставеност, прозрачност и социална отговорност. Чрез своите инициативи насърчава масовия спорт, равния достъп до физическа активност и развитието на спортната култура сред всички възрастови и социални групи.