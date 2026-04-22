Асен Василев за драмата с Манол Пейков: Апаратни игри

„Апаратни игри, които не помагат на общата кауза“. Така лидерът на ПП Асен Василев определя драмата с Манол Пейков и евентуалното му отпадане от парламента, след като издателят изместен с преференции от съратника си Чило Попов, чиято кампания сам подкрепяше.
Трусът разклати коалицията вчера, когато заваляха коментари и обвинения в социалната мрежа относно решението на Василев да влезе в Народното събрание от Пловдив, където бе водач на листа, а не от родния си град Хасково. Ако това се случи Пейков отпада от следващия парламент, а тази възможност предизвика гнева на почитателите му и доведе до разрив в политическото обединение.
Днес в коментар във Фейсбук Асен Василев се опитва да успокои страстите. Заявява, че ако колегите му от “Да България” и ДСБ се обединят около мнението, че е по-важно за тях да влезе от Хасково, ще се съобрази с тяхното мнение.
Ето целият коментар на лидера на ПП:
С изумление и малко тъга наблюдавам бурята в чаша вода по повод Манол Пейков.
1. Манол Пейков беше поставен на избираемото второ място в листите. Изместен е на трето от друг кандидат на “Да България”. Тази гражданска активност може само да ни радва.
2. Личните ми преференции в Пловдив са 5,126. Повече от преференциите на двамата кандидати на “Да България” взети заедно и повече от личните ми преференции в Хасково.
3. Тъй като, както и Божидар Божанов каза вчера, няма никакви предварителни договорки, нормално и уважително към избирателите е да вляза от избирателния район, където имам повече преференции.
Въпреки това, понеже става дума за двама кандидати на “Демократична България”, ако колегите от “Да България” и ДСБ се обединят около мнението, че е по-важно за тях да вляза от Хасково, ще се съобразя с тяхното мнение. Винаги в “Продължаваме Промяната” сме били фокусирани върху привличането на повече избиратели, симпатизанти и членове, а не върху това как да спънем другарчето. Този тип апаратни игри и интриги не помагат на общата кауза. Имаме много по-големи и отговорни задачи. И те могат да бъдат решени само от истински отбор.
