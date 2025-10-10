Очакват се временни затруднения на движението в неделя

От ОДМВР – Пловдив е създадена организация за охрана на обществения ред и обезпечаване на пътната безопасност във връзка с постъпило уведомление за провеждане на граждански протест от 16 ч. на 12 октомври в селата Труд и Рогош.

Маршрутите, по които се очертава да има шествия, са следните:

– в с. Труд – от събирателен пункт край чешма „Гергана“ по Карловско шосе до кръговото движение за с. Строево и обратно.

– В с. Рогош – от събирателен пункт пред читалището до кръстовище на пътя за с. Трилистник и обратно.

За избягване на необосновани затруднения на трафика и възникване на пътни произшествия, съветваме водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движението, да изпълняват стриктно указанията на полицейските служители и по възможност предварително да изберат други възможни направления за придвижването си.