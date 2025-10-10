Медици от УМБАЛ „Пловдив“ не отстъпват

Продължават с протестите и настояват за среща със здравния министър, както и оставането на д-р Динчо Генев

„Ще протестираме, докато ни чуят.“ Персоналът готви нова подписка в защита на директора

Протестите на медиците от УМБАЛ „Пловдив“ продължават. Лекари, медицински сестри и служители от болницата отново излязоха пред лечебното заведение тази сутрин, настоявайки за оставането на досегашния директор д-р Динчо Генев и за среща със здравния министър д-р Силви Кирилов.

„Искаме министърът лично да дойде в болницата, да застане пред нас и да обясни защо се сменя ръководство, което доказа, че работи успешно“, заяви една от протестиращите медицински сестри.

Както Под тепето ви съобщи, протестът стартира в четвъртък – Персоналът на УМБАЛ „Пловдив“: Искаме си директора. Повод за недоволството стана решението на Министерството на здравеопазването да назначи за нов изпълнителен директор д-р Йовко Червенков, след проведен конкурс. Медиците твърдят, че в условията на конкурса не е било изисквано доказан управленски опит, което според тях подкопава доверието в процедурата.

„Ние не сме против промяната, ако тя е обоснована и справедлива. Но в случая няма никакво логично обяснение защо човек, под чието ръководство болницата се стабилизира, трябва да бъде отстранен“, каза лекар от вътрешно отделение.

Персоналът на УМБАЛ „Пловдив“ вече е внесъл в Министерството на здравеопазването подписка от 36 листа, подкрепяща д-р Генев. Днес протестиращите обявиха, че ще подготвят нова подписка и ще продължат с демонстрациите и през следващата седмица.

„Това не е просто смяна на директор – това е посегателство срещу екип, който изгради стабилност и доверие в болницата. Ще отстояваме позицията си докрай“, каза представител на лекарския колектив.

И днес д-р Йовко Червенков не се появи в болницата, казаха протестиращите. Отсъствието му допълнително засили напрежението сред персонала, който настоява за ясен отговор от здравното министерство в най-кратък срок.

В болницата работят близо 900 души, а протестиращите подчертават, че при управлението на д-р Генев лечебното заведение е постигнало високи финансови резултати и добра организация на работа.