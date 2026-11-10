Lidl оспори затварянето на магазина във Видин, пекарната остава под ключ

Компанията твърди, че не е имало риск за здравето на клиентите и определя действията на контролните органи като административен натиск

Магазинът на Lidl във Видин е възобновил работа днес в 12:00 ч., след като е бил принудително затворен предишната вечер. Това съобщават от компанията в официална позиция, разпространена до медиите във връзка с проверката на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Комисията за защита на потребителите (КЗП). От БАБХ събщиха:

„При проверката са открити общо 343 кг риба, пилешко месо, бургери и субпродукти, съхранявани при неправилен температурен режим. Установени са и 270 кг мухлясало зеле. Всички посочени количества са насочени за унищожаване. Инспекторите са констатирали и занижена хигиена във всички точки на пекарната в обекта. За установените нарушения са издадени разпореждане за спиране на цялата дейност и акт за установяване на административно нарушение.“

От Lidl определят мярката като несъразмерна и заявяват, че според тях не е имало реална опасност за здравето на клиентите. По думите на компанията затварянето на целия супермаркет е било основно заради козметични забележки в пекарната и повреда на хладилно съоръжение, което по време на проверката вече е било обслужвано от външен техник.

Според изложената от търговската верига информация проверката е започнала на 9 ноември в 13:09 ч. и е продължила близо осем часа. В нея са участвали седем инспектори, при редовна смяна от петима служители в магазина.

От компанията уточняват, че зеленчуците с компрометирано качество са били предназначени за преглед и отстраняване на негодните продукти. Стоките с нарушен температурен режим пък се намирали в склада и били подготвени за транспортиране за унищожаване, като не са били предлагани в търговската зала.

Lidl посочва още, че външен сервизен техник е бил извикан още сутринта, преди пристигането на инспекторите, а в 13:30 ч. техническият дефект на хладилното съоръжение е бил отстранен.

Констатациите за хигиената в пекарната според компанията се отнасят до локално омазнени тави, опушена стена зад конвектомата и замърсено климатично тяло. Тази част от магазина остава временно ограничена до излизането на резултатите от рутинните проби, които се очакват в тридневен срок.

Осем проверки за пет седмици във Видин

В позицията си Lidl посочва, че проверката от 9 ноември е осмата поредна в конкретния филиал от 2 октомври насам. Според компанията обичайният ритъм е средно една инспекция месечно, а на 3 и 9 ноември в обекта са влизали едновременно представители на две контролни институции.

Търговската верига предоставя и данни за проверките в национален мащаб. Само през последните две седмици на октомври в магазините ѝ са извършени 171 проверки, като 30 от тях са били в един ден. От началото на годината средният месечен брой е бил 86, твърдят от компанията.

Към момента Lidl съдейства по 158 отворени проверки на различни държавни органи – БАБХ, КЗП и НАП, част от които са в процес на обработка или обжалване.

Компанията определя действията на контролните органи като „открит административен тормоз“ и заявява, че ще предприеме законови действия по съдебен ред. В позицията се съдържа и твърдение, че инспектори на терен неформално споделяли, че са принуждавани да търсят основания за затваряне на обекти. Това е твърдение на Lidl, което не е подкрепено с конкретни доказателства в предоставеното писмо.

От компанията се извиняват на жителите на Видин за временното неудобство и заявяват, че очакват клиентите отново в магазина.

Припомняме, че преди ден КЗК глоби „Кауфланд“ със 75,7 млн. евро за нелоялни практики към доставчици, компанията отхвърля обвиненията и заплаши да преразгледа инвестиционните си планове у нас.