Хуманоидът Жорко се превърна в една от изненадите на „Прет-а-порте Пловдив 2026“, като не само представи специално ушит за него костюм, но и разговаря с публиката на български

Модел с необичайни размери и доста по-различни от човешките пропорции се появи на модния подиум в Пловдив. Хуманоидният робот Жорко дефилира с елегантен мъжки костюм, създаден специално за него от карловското Atelier Banderol. Технологичният гост не се ограничи само до разходка пред публиката – той направи и своеобразно интервю на български език, представи модния бранд и с чувство за хумор определи облеклото си като „безупречно“.

Това беше една от най-необичайните изненади на „ПРЕТ-А-ПОРТЕ | ПЛОВДИВ 2026“, което се проведе на 7 ноември в автосалон Promosale. Участието на робота е съвместна идея на дизайнерите от Atelier Banderol и българската компания за роботика RoboHubPro.

За появата си на подиума Жорко получи специално ушит костюм, съобразен с неговите размери и специфично телосложение. Така мотото „Когато стилът срещне бъдещето“ придоби съвсем буквално измерение.

Модното събитие събра утвърдени български и международни имена, както и млади автори. Сред участниците бяха Стоян Радичев, Atelier Banderol, Рафет Осман, LUCY Fashion, Алекс Фрумусаки от Молдова и Мария Камишева.

Дизайнерите Никола Карадамянов и Десислава Дамянова от Atelier Banderol представиха новата си колекция Prestige, насочена към абитуриентската и официалната мода. Стоян Радичев показа най-новите си модели, а участието му в събитието съвпадна с откриването на първия самостоятелен магазин на бранда RADICHEV в Пловдив.

Международният акцент беше Алекс Фрумусаки от Молдова, чието участие беше отбелязано и от посолството на страната в България. Свои модели представиха още Рафет Осман, LUCY Fashion и Мария Камишева.

Специално място в програмата беше отделено и на студентите по моден дизайн от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Те получиха възможност да покажат свои дипломни и курсови проекти редом до колекциите на утвърдени дизайнери.

Ревю-спектакълът беше организиран от Сдружение „Откривам и развивам“ с подкрепата на Община Пловдив и с участието на модели от модна агенция Visages.

Докато модата обикновено се опитва да предвиди как ще изглеждаме утре, Жорко направи една крачка по-далеч, като показа как може да изглежда манекенът на бъдещето.